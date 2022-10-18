ВИДЕО | Как понять Эстонию? Блогер показал, как живут простые люди в Йыгевамаа

В этом выпуске мы отправимся в уезд Йыгевамаа. Посмотрим как выглядит провинциальный эстонский город, как живут люди в небольших деревнях вокруг. Чем зарабатывают себе на жизнь, как проводят свои праздники и свободное время. Пообщаемся с местными, сходим погулять на болота, заночуем на хуторе. Кроме того, автор расскажет о местных музеях, литературе и интересных фактах. Этот регион как нельзя лучше подходит для того, чтобы показать провинуию такой, какая она есть на самом деле.

В Йыгевамаа живет около 30 тысяч жителей. Для иностранцев может показаться странным, что в эстонии такой малочисленный субъект может иметь статус уезда, но для эстонцев в этом нет ничего удивительного, ведь у нас есть города с населением в 1000 человек. Деревня же для Эстонии - это не условная дорога с домами слева и справа от нее, а десяток хуторов, разбросанных на территории в сотню квадратных километров. Более того, каждый хутор здесь имеет свое имя, которое используют наравне с почтовым адресом. Так выглядит Эстония за пределами больших и малых городов. Так жили многие поколения до нас, так в Эстонии живут и сейчас.