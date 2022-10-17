Мнение
17.10.2022, 20:26

МНЕНИЕ | „Когда звучит сирена — мы сжимаем кулаки и закрываем окна“

 
Фото с развалов разрушенного российской ракетой жилого дома
Фото с развалов разрушенного российской ракетой жилого дома
ФОТО: CLODAGH KILCOYNE | REUTERS

„Я вздрагиваю от каждого звука. Когда этажом выше ребенок играет мячом и раздается мягкое постукивание по ковру. Когда кто-то из соседей захлопывает окно. У меня учащается сердцебиение от каждого выхлопа, щелчка, свиста. Я — украинка, перенесшая неделю назад самый массированный ракетный удар по родному Киеву“, — пишет украинская журналистка Анне Быкова в колонке для RusDelfi.

„Я пережила в жизни тяжелое уличное избиение, душераздирающее окончание первого брака и отказ одной почки во время беременности. Я обнажаю эти подробности своей жизни не для того, чтобы разжалобить читателей. Я лишь хочу подчеркнуть, что все это — ничто в сравнении с тем потрясением, до которого доводит война. Каждый украинец подтвердит: все большие проблемы до 24 февраля — пыль. Ерунда, мелочи и просто пустые звуки.

Поверьте, с войной мы стали намного жестче. Хоть война и единственное, что доводит нас до слез. Хотите, я вам скажу, что самое страшное, что бывает в войне, что бывает в мире? От чего мы плачем всей страной навзрыд? Это новости о том, что искалеченные дети после обстрелов попадают в больницы. Коллективная молитва всем народом за их спасение. И через несколько часов уведомление о том, что они скончались в больнице…

RusDelfi
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