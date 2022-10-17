МНЕНИЕ | „Когда звучит сирена — мы сжимаем кулаки и закрываем окна“

„Я пережила в жизни тяжелое уличное избиение, душераздирающее окончание первого брака и отказ одной почки во время беременности. Я обнажаю эти подробности своей жизни не для того, чтобы разжалобить читателей. Я лишь хочу подчеркнуть, что все это — ничто в сравнении с тем потрясением, до которого доводит война. Каждый украинец подтвердит: все большие проблемы до 24 февраля — пыль. Ерунда, мелочи и просто пустые звуки.

Поверьте, с войной мы стали намного жестче. Хоть война и единственное, что доводит нас до слез. Хотите, я вам скажу, что самое страшное, что бывает в войне, что бывает в мире? От чего мы плачем всей страной навзрыд? Это новости о том, что искалеченные дети после обстрелов попадают в больницы. Коллективная молитва всем народом за их спасение. И через несколько часов уведомление о том, что они скончались в больнице…