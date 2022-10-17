МНЕНИЕ | „Когда звучит сирена — мы сжимаем кулаки и закрываем окна“
„Я вздрагиваю от каждого звука. Когда этажом выше ребенок играет мячом и раздается мягкое постукивание по ковру. Когда кто-то из соседей захлопывает окно. У меня учащается сердцебиение от каждого выхлопа, щелчка, свиста. Я — украинка, перенесшая неделю назад самый массированный ракетный удар по родному Киеву“, — пишет украинская журналистка Анне Быкова в колонке для RusDelfi.
„Я пережила в жизни тяжелое уличное избиение, душераздирающее окончание первого брака и отказ одной почки во время беременности. Я обнажаю эти подробности своей жизни не для того, чтобы разжалобить читателей. Я лишь хочу подчеркнуть, что все это — ничто в сравнении с тем потрясением, до которого доводит война. Каждый украинец подтвердит: все большие проблемы до 24 февраля — пыль. Ерунда, мелочи и просто пустые звуки.