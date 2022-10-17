Жители Киева: специально бомбят утром, чтобы было больше смертей

„Мой родной Киев снова бомбят, — не сдерживая злости, рассказывает RusDelfi киевлянка Диана. — С самого утра в понедельник, когда люди едут на работу. Чтобы жертв было больше. Больше я ничего не знаю. Никто ничего пока не знает“.

Девушка решила не ехать на работу, а остаться дома. В прошлый раз Диана спустилась в убежище. „В этот раз не пойду. Буду в родной квартире“.

Олена с пожилой мамой также пока не планируют спускаться в убежище. „Всю неделю мы жили в коридоре, это утро для нас не стало новостью, — рассказывает Олена. — То, что нас опять начнут бомбить, не было никаких сомнений. Вопрос только в том, когда. Мама у меня плохо ходит, поэтому мы будем читать новости и молиться, чтобы пережить и сегодняшний день“.

Журналисты RusDelfi будут следить за ситуацией в Киеве.