ФОТО и ВИДЕО | Киев снова под обстрелом. Мэр Кличко сообщил об атаке дронов на город

В результате атаки возник пожар в нежилом доме. Повреждены еще несколько жилых домов. Информации о пострадавших не поступало.

Кличко опубликовал фото обломков одного из сбитых беспилотников, на котором видна надпись „Герань-2“. Так в Минобороны РФ называют дроны-камикадзе Shahed-136, закупаемые в Иране.

Также сообщается об обстрелах в Сумской и Днепропетровской областях. По сведениям главы военной администрации Сумской области Дмитрия Живицкого, утром в понедельник российские военные нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Роменском районе.

Глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что российские войска всю ночь обстреливали регион „Градами“ и тяжелой артиллерией. Силы ПВО сбили три крылатых ракеты, еще одна ударила по объекту энергетической инфраструктуры, в результате чего начался пожар.

10 октября Россия начала наносить массированные удары по украинским городам. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обстрелы стали ответом на взрыв на Крымском мосту, произошедшей 8 октября. По сведениям украинских властей, в результате российских обстрелов было повреждено около 30% энергетической инфраструктуры страны.