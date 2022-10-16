Иран готов поставлять России баллистические ракеты

Иран планирует поставить России вооружения для нанесения воздушных ударов по городам Украины. Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет в воскресенье, 16 октября, газета The Washington Post.

По информации издания, еще 18 сентября Тегеран направил в Москву официальных лиц для согласования условий поставки дополнительных вооружений, включая два типа иранских ракет класса „земля-земля“. По данным разведки США, иранская оружейная промышленность уже готовит первую партию ракет Fateh-110 и Zolfaghar - баллистических ракет малой дальности, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 км соответственно. Если это произойдет, то это будет первая поставка таких ракет в Россию с начала войны, пишет dw.com.

Кроме того, Иран также готовит новые поставки в Россию беспилотных летательных аппаратов, включая десятки дополнительных Mohajer-6 и большее количество Shahed-136 - так называемых дронов-камикадзе, которые предназначены для уничтожения наземных целей и способны доставлять взрывчатые вещества на расстояние до 2500 км. В последние недели иранские технические советники посетили контролируемые Россией районы, чтобы дать инструкции по эксплуатации беспилотников. Американские разведывательные службы, а также российские и иранские официальные лица отказались комментировать сообщения о поставках иранских вооружений в Россию.

Иран отрицает поставки в Россию