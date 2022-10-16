Война в Украине усиливает голод во всем мире

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) по случаю отмечаемого в воскресенье, 16 октября, Всемирного дня продовольствия призвал усилить борьбу против голода во всем мире. „Слишком во многих регионах нашего мира царит голод. На протяжении долгого времени число голодающих в мире снижалось. К сожалению, беда вернулась с новой силой. Еще никогда в мире не голодало столько людей, сколько сейчас“, - цитируют информагентства выдержки из речи Штайнмайера, которая вечером будет транслироваться по немецкому телевидению.

По словам президента, в настоящее время во всем мире 830 млн человек страдают от хронического недоедания - на 150 млн больше, чем лишь три года тому назад. „Это печальный рекорд“, - констатировал Штайнмайер, отметив, что особенно тяжелая ситуация сложилась в регионе Африканского Рога, где царит „самая страшная засуха за последние 40 лет“, и в Пакистане, где миллионы людей страдают от последствий катастрофических наводнений.

Одна из причин усиления голода - война в Украине

При этом Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что усиление голода связано не только с изменением климата в этих регионах, но и с перебоями в поставках зерна, продовольствия и удобрений. „Виновна в этом жестокая, агрессивная война России против Украины„, - пояснил он.

Штайнмайер призвал немцев продолжать делать пожертвования в пользу голодающих, несмотря на обеспокоенность ростом цен в своей собственной стране. „Давайте не забывать особенно сейчас о том, что нас сплачивает - о нашем сострадании“, - сказал он.

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