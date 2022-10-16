В Иране произошел пожар в тюрьме для политзаключенных

Мощный пожар вспыхнул вечером в субботу, 15 октября, в тюрьме Эвин в Тегеране, где содержатся политические заключенные и лица с двойным гражданством. На видео, размещенных в соцсетях, видно, как над тюрьмой поднимаются клубы дыма, слышно стрельбу и сигнал тревоги, пишет DW.com.

Иранское государственное информагентство IRNA сообщило, что пожар произошел в результате бунта заключенных, которые подожгли тюрьму. При этом отмечается, что бунтовщиками были не политические заключенные, а осужденные за мелкие преступления. Другое государственное агентство Tasnim со ссылкой на анонимного иранского чиновника также пишет, что в беспорядках политзаключенные не участвовали.

Восемь пострадавших

По информации IRNA, вследствие пожара пострадали не менее восьми человек, погибших нет. „Пожар локализован, службы ведут работы по обеспечению безопасности окружающей среды“, - приводит агентство слова представителя экстренных служб.

Очевидцы сообщили информагентству Reuters, что дороги, ведущие к тюрьме, были перекрыты, а на место происшествия прибыли машины скорой помощи. У входа в тюрьму, по их словам, собрались родственники заключенных.

Месяц протестов в Иране

В Иране уже около месяца продолжаются протесты из-за гибели 22-летней курдской девушки Махсы Амини. Она была задержана полицией нравов 13 октября в Тегеране за неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась.

По версии полиции, девушке стало плохо в участке, откуда ее отвезли в больницу, где она вскоре умерла. По версии родных, причиной смерти стали побои при задержании. Смерть Махсы Амини послужила поводом для начала массовых акций в Иране, выведших на улицы сотни тысяч человек.

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