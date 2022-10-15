ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ РАЙОНА | В Ласнамяэ открывается выставка Таллиннской архитектурной биеннале 2022

В конкурсе концепций TAB 2022 изучалась способность архитектуры превращать отходы в энергию путем переработки. Особое внимание было уделено крупнейшему району Таллинна - Ласнамяэ. Основная задача участников состояла в том чтобы предложить решения для Ласнамяэ и его зданий, которые превратили бы территорию в хорошо связанную комплексную систему, учитывающую потребности жителей.



Выставка впервые была показана на неделе открытия TAB в сентябре 2022 г. в центре Таллинна, и теперь она переместится в Ласнамяэ, где и останется открытой до весны 2023 г.



Район Ласнамяэ строился в основном в советское время с целью обеспечить приехавших в Эстонию людей жильем, которое было бы недалеко как от заводов, так и от центра города. Но несмотря на раскинувшуюся на километры панельную застройку, район так и не был достроен. Сегодня развитие района тормозят как перманентная социально-экономическая сегрегация, так и жилые дома, которые уже не соответствуют современным стандартам.



Конкурс TAB 2022 предложил участникам на примере района изучить и разработать стратегии проектирования, которые позволили бы использовать городское пространство для выращивания продуктов питания, производства автономной энергии (в том числе - из отходов), использовать строительные отходы для новых построек, а также применять технологию блокчейна к энергии или для локального управления материальными ресурсами.



Победителем конкурса TAB 2022 стала работа под названием „Город динамического равновесия“ Масая Итикава, Хироки Канто, Хару Оваки, Юитиро Тадзима, Хироки Шигемура, Тацунори Маэда, Юто Судзуки, Юсуке Кобаяши, Джунья Йошимура, Такуми Акахори. Победившая работа предлагает поэтапную замену сегодняшних зданий Ласнамяэ в течение 40 лет. По мнению авторов, изменения в Ласнамяэ будут зависеть от растущего там леса.



Работа „Суперсосед“ Анн Кристин Энтсон, Кейти Лиге, Хелены Руммо, Элины Лийвы, Стена Вендика заняла второе место в конкурсе идей на тему Ласнамяэ, а на третьем месте - работа „Биосъедобный Таллинн 2030“ Роберты Каррары, Дуилио Лакидара, Дарио Аннолино.



Мероприятие в Фейсбуке https://www.facebook.com/events/418373643817350



Выставку в огороде Лаагна совместно проводят НКО Ласнаидея и Эстонский центр архитектуры.