В Турции после аварии на шахте погибли не менее 40 человек

После крупной аварии на шахте в северной части Турции, в результате которой погибли не менее 40 человек, спасатели продолжают поиск уцелевших. Благополучно извлеченные из-под завалов спасателями 11 горняков госпитализированы, сообщило министерство здравоохранения Турции утром в субботу, 15 октября. По сведениям МВД, более 50 шахтеров смогли выбраться из-под завалов сами.

„Мы надеемся, что число жертв больше не увеличится, что наши шахтеры будут благополучно спасены, все наши усилия сосредоточены в этом направлении“, - написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем микроблоге в Twitter.

Спасательные работы на шахте в городе Амасра на побережье Черного моря велись и ночью. Десятки пропавших без вести горняков, по всей видимости, находятся под завалами в двух штольнях на глубине в 300 - 350 метров. Более чем 70 спасателям до сих пор удалось пробиться в глубину примерно на 250 метров, но неясно, удастся ли им продвинуться дальше. „Картина поистине весьма печальная“, - констатировал министр энергетики Турции Фатих Дёнмез.

Спасена почти половина шахтеров

По сведениям властей города Амасра, удалось эвакуировать почти половину шахтеров. Большинство из них чувствует себя нормально, но есть и те, кто получил тяжелые травмы.

Взрыв на шахте в Амасре произошел накануне вечером. Сначала сообщалось, что взрыв произошел из-за дефектного трансформатора, но позднее официальные лица заявили, что в шахте по неизвестным причинам взорвался метан. Расследование продолжается.