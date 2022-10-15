Илон Маск отказался платить за спутниковую сеть Starlink для Украины. Недавно он предлагал „мирный план“ для окончания войны

В отдельном сопроводительном письме в Пентагон сторонний консультант SpaceX указал, что компания „сталкивается с ужасно трудным решением“. „Не думаю, что у них есть финансовая возможность предоставить какие-либо дополнительные терминалы или услуги по запросу генерала Залужного“, — отметил он.

Залужный попросил Маска поставить 6200 дополнительных терминалов для украинских войск и спецслужб, а также еще по 500 комплектов оборудования в месяц, чтобы компенсировать потери. В ответ, пишет CNN, в SpaceX заявили, что перенаправили просьбу главкома ВСУ в Пентагон.

SpaceX также попросила Пентагон принять новый запрос Украины о поставке терминалов Starlink. По данным CNN, в июле главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к главе SpaceX Илону Маску, отметив „исключительную полезность“ Starlink. Он рассказал, что в распоряжении украинских военных находятся около 4000 терминалов, но каждый месяц во время боев уничтожаются примерно 500 из них.

Представитель SpaceX попросил военное ведомство США взять на себя текущие расходы на общую сумму 124 миллиона долларов, а также профинансировать работу Starlink для Украины до конца 2022 года. Компания также предупредила, что финансирование спутников в 2023 году может достигнуть 400 миллионов долларов.

„Мы не в состоянии в дальнейшем поставлять терминалы в Украину или финансировать работу уже поставленных терминалов в течение неопределенного периода времени“, — говорится в письме.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении CNN, 8 сентября директор по госзакупкам SpaceX направил Пентагону письмо о том, что затраты на обслуживание сети спутников для Украины стали слишком высокими и приблизились к 100 миллионам долларов.

Как отмечается в статье CNN, терминалы Starlink необходимы в условиях обстрелов коммуникационной инфраструктуры Украины. Спутниковая связь используется в том числе украинскими военными, которые с ее помощью координируют действия подразделений, управляют дронами и корректируют артиллерийский огонь.

После начала войны в Украине компания SpaceX решила предоставить украинской стороне доступ к глобальной системе спутникового интернета Starlink. 1 марта в страну прибыла первая партия терминалов, обеспечивающих подключение к спутниковой связи.

После того как SpaceX предоставила Украине доступ к Starlink, Маск получил „широкое признание и благодарность“, хотя большая часть терминалов и услуг спутниковой системы была оплачена из сторонних источников, говорится в статье CNN.

По данным SpaceX, предоставленным Пентагону, около 85% из 20 тысяч терминалов Starlink в Украине были полностью или частично оплачены Польшей, Великобританией и США, а также краудфандинговыми кампаниями и неправительственными организациями. Они же оплатили около 30% услуг по постоянному интернет-подключению, которые, по информации SpaceX, обходятся в 4500 долларов в месяц. Оставшиеся 70% профинансировала сама компания.

7 октября Маск сообщил в твиттере, что SpaceX потратила на поставку и обслуживание терминалов Starlink в Украине 80 миллионов долларов, а к концу года расходы компании превысят 100 миллионов.

Требование компании Маска об оплате Starlink для Украины вызвало раздражение у руководства Пентагона, пишет CNN. Один из высокопоставленных чиновников ведомства заявил телеканалу, что SpaceX „имеет наглость выглядеть героями“, пока другие платят так много за их услуги, а теперь выставляет счета на десятки миллионов долларов в месяц.

Как отмечает CNN, о требованиях SpaceX стало известно после сообщений о масштабных сбоях в работе Starlink во время украинского контрнаступления, а также после скандала, вызванного предложениями Илона Маска по поводу условий для заключения мира между Россией и Украиной.

Впервые о сбоях, затронувших линию фронта, 7 октября сообщила газета Financial Times. В статье издания среди прочего сообщалось, что сбои привели к „катастрофической потере связи“ между украинскими военными. В ответ Маск не стал опровергать сбои, заявив, что происходящее на поле боя — секретная информация. Источник CNN, знакомый с ситуацией, рассказал, что сбои повлияли на попытки ВСУ прорвать оборону российских войск.

В SpaceX не ответили на просьбу CNN прокомментировать недавние сбои и обращение в Пентагон. Представитель Маска не ответил на запрос телеканала. При этом в твиттере бизнесмен прокомментировал замечание корреспондента KyivPost Джейсона Смарта, который отметил, что статья CNN вышла после того, как бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил Маска „********** [отвалить]“ в ответ на его предложения по перемирию. Бизнесмен заявил: „Мы просто следуем его рекомендациям“.

В другом твите глава SpaceX отметил, что компания не просит возместить предыдущие расходы на Starlink для Украины, но также не может „бесконечно финансировать“ эту систему и отправить еще несколько тысяч терминалов, каждый из которых обрабатывает данных до 100 раз больше среднего. „Этого попросту нельзя требовать“, — написал бизнесмен.

Представитель Пентагона Боб Дичи сказал CNN, что министерство „продолжает работать над поиском решений для вооруженных сил Украины“.