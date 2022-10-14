Никита Андреев о будущем „Левадии“: президент полон желания вывести клуб на новый уровень

После увольнения с поста главного тренера „Левадии“ Максима Калиниченко, который проработал в клубе десять дней, в качестве исполняющего обязанности главного тренера был назначен Никита Андреев.

Под руководством Никиты Андреева, „Левадия“ обыграла „Нымме Калью“ (0:1) и сыграла в ничью с „Легионом“ (1:1).

Как прошли для вас две недели в качестве исполняющего обязанности главного тренера, насколько изменилась атмосфера в команде?

Я думаю, атмосфера в команде поменялась. Конечно, всегда проще работать, когда нет давления и определенных задач. За эти две недели я для себя сделал определенные выводы. Я очень много работал над собой, как нужно себя вести в определенных ситуациях. Для меня это огромный опыт, который в будущем мне обязательно пригодиться. Общение с игроками, управление игрой и тренировками - это особенный опыт. Очень много нюансов в раздевалке, на поле и не только.

Совсем недавно команду покинул спортивный директор Тармо Кинг. Что для команды означает уход спортивного директора?

У Тармо со всеми свои отношения, как человек, он очень открытый. Тармо всегда помогал игрокам и команде, как на поле, так и за его приделами. Когда уходит хороший человек из клуба, это всегда досадно, но игроки - это профессионалы и они продолжают делать свою работу.

На этой неделе об своем решение покинуть клуб, сообщил исполнительный директор и член правления клуба Сергей Хохлов-Симсон. Как вы могли бы это прокомментировать?

Это, в первую очередь, решение Сергея, я уверен, что ему оно далось нелегко. Он провел в клубе очень много лет и был с клубом во время взлетов и падений. Клуб продолжает жить и развиваться, а руководство клуба делает все, чтобы как-то улучшить свою деятельность. Я лично уверен, что все с клубом будет хорошо. Моя задача, заниматься тренировочной деятельностью и фокусироваться на тренировках.

За последнее время в „Левадии“ произошло много изменений (несколько главных тренеров за сезон). Какое будущее ожидает клуб, туманное или ясное?

У клуба есть определенное видение того, как они хотят выстроить дальнейшую работу. Я общался с президентами клубов („Левадия“ и „Инфонет“) они полны желанием и амбициями развивать клуб и выводить клуб на новый уровень. „Левадию“ сейчас многие критикуют, но критика всегда есть и будет. Если мы посмотрим, то есть клубы, где ситуация еще хуже. Как я вижу ситуацию, клуб продолжит свое существование и я уверен, впереди нас ждут яркие эмоции, победы и достижения.