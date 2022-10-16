Завершается строительство важнейшей автомагистрали страны, но ни одной проверки этого объекта так и не было

Движение на шоссе Таллинн-Тарту недавно было перенаправлено на совершенно новый четырехполосный участок. Строительство долгожданной дороги Выыбу-Мяо будет полностью завершено к концу 2022 года. Поездки из столицы в университетский город станут на девять минут быстрее и, что самое главное, безопаснее.

Если, конечно, дорога построена на высоком уровне. Чтобы это гарантировать, Транспортный департамент, как того и требует закон, нанял проверяющих. Однако дорожные инженеры, беседовавшие с Eesti Ekspress, утверждают, что известный своей бдительностью и любящий раздавать штрафы департамент слишком снисходительно отнесся к строительству этого участка дороги: надзорная компания Lindvill OÜ получила свободу на нарушение многих строгих правил, прописанных в тендерном договоре.

Департамент транспорта обычно настаивает на том, чтобы имена осуществляющих надзор инженеров значились в документах и были с ним согласованы. У инженеров не должно быть других пересекающихся объектов, а перечень работ и форма, в которой должен вестись журнал, прописываются в договоре. Там же указывается список проступков, за которые налагаются штрафы. Последние варьируются от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. В большинстве случаев на инженера налагается штраф, который может составлять одну или две его месячные зарплаты. При повторном нарушении штраф увеличивается.

Ни дня на объекте

Для работы на участке дороги Выыбу-Мяо компания Lindvill привлекла трех инженеров - Мадиса Арро, Ханно Вареса и Вяйно Халликмяги. Удивительно, но никто из них не провел и дня на одном из самых важных строительных объектов страны. Они даже не в курсе, что несут ответственность за качество этого объекта.