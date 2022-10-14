Правда ли, что в больнице в Риге повесили замки на регуляторы тепла?

Как в оригинальном проекте Еврокомиссии, так и в утверждённом позднее итоговом варианте отдельно оговаривалось: существующее европейское законодательство гарантирует, что новые меры только в крайнем случае и в последнюю очередь должны затрагивать „защищённых потребителей“. К таковым относятся домохозяйства, а также „основные социальные службы“: больницы, школы, детские сады, пожарные станции, оборонные объекты и т. д. Власти ряда стран, регионов и городов решили экономить газ и электричество , сокращая не критически важное потребление: отключили ночную подсветку памятников и фонтаны, закрыли общественные бассейны, перестали подавать горячую воду в уборные в общественных учреждениях. В разных государствах ограничения температуры в помещениях ввели для административных зданий, вокзалов, аэропортов, торговых центров, кинотеатров и других развлекательных заведений.

В июле Еврокомиссия представила план Save Gas for a Safe Winter («Берегите газ для безопасной зимы“), который разработала на случай возможных перебоев с поставками топлива из России. Инициатива предполагает, что с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года страны ЕС в добровольном порядке снизят потребление газа на 15% по сравнению со средним потреблением за тот же период в 2016–2021 годах. В итоговом варианте, который спустя две недели одобрил Совет ЕС, был предусмотрен ряд случаев, когда потребление газа можно сокращать в меньшем объёме или не сокращать вовсе; исключения распространяются на страны, чьи газовые и электросети не связаны с другими государствами ЕС.

Вечером 9 октября телеведущий Владимир Соловьёв разместил в своём Telegram-канале (1,37 млн подписчиков на момент написания этого разбора) скриншот твита с фотографией, сделанной, как утверждается, в рижской больнице „Гайльэзерс“. На снимке была изображена батарея с регулятором температуры, заключённым в пластиковый чехол с кодовым замком. „Новости Латвии: зима близко“, — прокомментировал это сообщение Соловьёв. Фотографию размещали и в менее крупных каналах, среди которых „ Осташко! Важное » (322 000 подписчиков), „ Голос Мордора » (183 000 подписчиков), Gury__mood (127 000 подписчиков) и „ Мировой новостник №1 » (79 000 подписчиков). Также изображением делились в Twitter и Facebook .

Пресс-секретарь RAKUS Илга Намниеце, к которой обратились за комментарием наши коллеги из латвийского издания Delfi, сообщила, что ни в „Гайльэзерс“, ни в других подразделениях больницы батареи в палатах не оснащались замками для регуляторов. „В стационарных отделениях „Гайльэзерс“ нет таких металлических ограждений вдоль радиаторов. На установленные в больнице термостаты, регулирующие тепло, нанесены цифры, а на фото их нет“, — добавила Намниеце. Схожий комментарий она ранее дала фактчекерам из проекта Re:Baltica, подчеркнув, что таких замков нет не только в палатах, но и в столовых, коридорах, кабинетах и других помещениях.

Больница „Гайльэзерс“, о которой пишут Telegram-каналы и пользователи соцсетей, входит в состав Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) вместе с ещё четырьмя стационарами. Глава правления этого учреждения Имантс Паэглитис в конце сентября рассказал , что в помещениях больницы действительно планируют снизить температуру на три-четыре градуса. При этом, подчеркнул Паэглитс, меры, связанные с „ухудшением процесса лечения пациентов“, будут реализованы в последнюю очередь, когда учреждение будет вынуждено пойти на такой шаг „от отчаяния“. О сроках реализации программы по экономии энергии глава правления RAKUS не сообщил.

Рижские власти используют в целом схожий набор мер, чтобы снизить потребление газа. Министерство здравоохранения Латвии в сентябре сообщало , что собирается экономить в первую очередь за счёт административных зданий и помещений, поскольку снижение температуры непосредственно в больница х может привести к проблемам у пациентов (не говоря уже об упомянутых выше ограничениях действующего законодательства). Согласно планам ведомства, для достижения поставленной цели будут не сокращать потребление, а повышать энергоэффективность: заменят лампы на светодиодные, введут „удалёнку“ для персонала, не задействованного непосредственно в лечении больных, на один или несколько дней еженедельно, сократят использование служебных автомобилей.

На фотографии нет не только цифр на регуляторе, но и каких-либо объектов, по которым можно судить, что снимок был сделан именно в рижской больнице „Гайльэзерс“ (или любой другой): вида из окна, сотрудников клиники, приметных деталей интерьера, объявлений или документов с логотипом или хотя бы названием госпиталя. Зачастую это может говорить о том, что мы имеем дело с недостоверной информацией. Ранее подобным образом интернет-пользователи рассказывали, например, о сборе книг для сожжения в Гамбурге и объявлении о запрете находиться в передней части автобуса для русскоязычных пассажиров в той же Риге.

Более того, в соцсетях доступна только одна фотография кодового замка на регуляторе, якобы сделанная в больнице „Гайльэзерс“, а также обрезанные версии этого снимка. Нам не удалось найти в соцсетях другие подобные изображения или же письменные сообщения, что администрация медучреждения разместила в палатах подобные устройства. Хотя этого следовало бы ожидать при реализации мер, которые стали бы столь чувствительны для многих лежащих в стационаре пациентов.

Наконец, не совсем ясно предназначение замка на регуляторе тепла, если в здании больницы централизованно понижают температуру воздуха. Если отопительная система перенастроена на прогрев до уровня на три-четыре градуса ниже привычного ранее (как обещал Паэглитис), то пациент всё равно не сможет вернуть отопление до предыдущего высокого уровня с помощью термостата. Соответственно, и помещение ручки в заблокированный кодовым замком пластиковый чехол представляется бессмысленной мерой.