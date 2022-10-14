Новый сезон НБА: непростая задача Порзингиса в Вашингтоне

Возможность для Порзингиса доказать свое мастерство

После того, как Порзингис и Бертанс поменялись местами в феврале, уроженец Латвии провел 17 матчей в футболке „Уизардс“, набирая в среднем 22,1 очка, 8,8 подбора и 2,9 передачи. Летом Порзингис работал над улучшением своей игры и в августе присоединился к сборной Латвии, доказав свое мастерство в матчах против Турции и Великобритании. В тестовом матче НБА ему понадобилось всего 15 минут, чтобы набрать 20 очков, но травма лодыжки прервала череду побед. Травмы – это то, что может помешать Кристапсу провести успешный сезон.

Следует помнить, что хорошая игра „Уизардс“ в прошлом сезоне была без Брэдли Била, который недавно согласился на максимальный контракт с „Вашингтоном“.

Бил будет несомненным лидером и первой скрипкой команды, тогда как Порзингис должен быть вторым вариантом в нападении, а тандем двух баскетболистов будет серьезной угрозой для соперников. Это точно не та игра, которая была в Далласе, где Порзингис много времени проводил в углу и наблюдал за действиями Лукаса Дончича.

В межсезонье „Уизардс“ приобрели Уилла Бертона и Монти Морриса из „Денвер Наггетс“, которые, безусловно, будут ценными помощниками, особенно Моррис, зарекомендовавший себя как хороший игрок, заботящийся об интересах команды и редко теряющий мяч.

Хотя многие с надеждой и верой смотрят на то, что тандем Порзингиса и Била сможет вывести команду в плей-офф, букмекеры придерживаются более пессимистического мнения.

Коэффициент на то, что „Вашингтон“ войдет в ТОП-8 команд в середине апреля 4,20. Если говорить о выступлении самого Порзингиса, то букмекеры считают, что латыш не наберет больше 21,5 очков, ставя на такую ​​возможность коэффициент 1,75.