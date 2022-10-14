В Кохтла-Ярве количество подозреваемых в коррупции человек увеличилось до 17

К 11 подозреваемым в даче и получении взяток, а также торговле влиянием добавились пять членов городского собрания Кохтла-Ярве и один сотрудник городской управы.

Девять из 15 человек, принадлежащих к неофициальной коалиции в городском собрании Кохтла-Ярве, сейчас находятся под подозрением в совершении уголовного преступления. Под подозрение попали также пять работников горуправы, с одним из которых трудовой договор уже расторгнут.

Среди членов горсобрания новыми подозреваемыми стали председатель ревизионной комиссии Яанек Пахка, член комиссии по образованию и культуре Анна Рентик, член экономической комиссии Владимир Евве и члены социальной комиссии Светлана Колло и Заур Аббасов; из сотрудников городской управы в так называемой второй волне подозреваемых оказалась Юлле Лепассаар, которая вошла в горсобрание четвертой в списке Центристской партии на выборах, но отказалась от этого места.