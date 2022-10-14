В пакет и на мучения: один из котят, подвешенных к дорожному знаку в Ляэне-Вирумаа, умер

Поскольку это заросшая местность вдали от человеческого жилья, шансы найти котят были ничтожно малы. К счастью, на их пути оказался ехавший на дачу человек.

Нашедший котят мужчина согрел их в машине, с помощью жены соседа напоил молоком и позвонил в Эстонский союз защиты животных, волонтер которой сразу смог доставить беспомощных и переохлажденных животных в клинику.

„Их глаза едва открылись, у самого маленького и несчастного был только один глаз, а также был обнаружен перелом копчика“, — сказала Кристи Метса, руководитель южного региона Эстонского союза защиты животных. Жизнь самого слабого котенка спасти не удалось, но двое малышей продолжают отважную борьбу в доме волонтера. „Выводы можно будет сделать, может быть, через неделю. Будем надеяться, что они выдержат. Но нельзя предсказать, не заболеют ли они какой-нибудь болезнью“.

По словам Метса, надежды выяснить, кто совершил жестокий поступок, нет. „На самом деле, мы все должны посмотреть в зеркало и спросить, что сделал конкретно я, чтобы взять ситуацию с беспорядочным размножением животных под контроль. У всех нас есть знакомый, сосед, знакомый соседа где-то в деревне и т. д., который на самом деле никогда не слышал о стерилизации кошек“, — сказала она. „Эти крохотные, едва ли десятидневные котята очень страдали. Перед смертью крошечному телу пришлось долго терпеть холод, голод и боль“.

Эстонский союз защиты животных просит помощи в оплате медицинских счетов за лечение котят. Пожертвования можно сделать с помощью реквизитов ниже:

Пояснение „KILEKOTIKASSID“

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

EE181700017004664286 (Luminor Bank)

EE087700771003771380 (LHV Pank)

EE824204278617897405 (Coop Pank)



Телефоны фонда пожертвований:

9000 777 (5.-)

9000 888 (10.-)

*Вы должны прослушать приветственный текст до конца, иначе пожертвование не пройдет.