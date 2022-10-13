ПАСЕ признала режим в России террористическим(21)
Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию под названием „Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины“, в которой Российская Федерация названа „террористическим режимом“, передает „Радио свобода“.
Резолюция была принята единогласно, за нее проголосовали 99 депутатов-членов, присутствующих в зале, один воздержался.
Среди других пунктов резолюции – призыв к поставкам Украине средств ПВО для защиты от ракетных атак, а также призыв исключить Россию из Совета Безопасности ООН и создать международный трибунал для расследования возможных преступлений, совершённых во время войны в Украине.
Резолюцию призывал поддержать президент Украины Владимир Зеленский, который выступил на сессии по видеосвязи.
Российская делегация не участвует в сессии, поскольку в марте Россия была исключена из Совета Европы.
Резолюции ПАСЕ по политическим вопросам не носят обязательного характера для стран-членов организации.
В работе осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге (Франция) принимают от Эстонии участие председатель делегации Ээрик-Нийлес Кросс и члены делегации Мария Юферева-Скуратовски, Урмас Рейтельманн и Индрек Саар.