Антрополог про „рабское мышление“ россиян: в другой стране будет примерно то же самое

„Мы сейчас все живем внутри гигантского эксперимента, - рассказывает Александра Архипова. - Не в том смысле, что над нами кто-то экспериментирует, а в том значении, что те процессы, которые исследователи из разных стран показывали на группе испытуемых в 150 человек, теперь происходят в масштабах страны“.

Александра признается, что нередко видит в социальных сетях высказывания в духе „россияне - это нация рабов“, наблюдает, как россиян называют „покорными тварями“ и говорят, что „в России за несколько десятилетий вымерли все демократические режимы“. То есть, суммирует она, все время пытаются объяснить, что все происходящее - кажущаяся зависимость россиян от пропаганды и покорность - это все будто бы генетически предопределено.

„Но тут у меня нет хороших новостей, это не так, - говорит антрополог. - На самом деле, при сложении некоторых факторов, так себя будут вести любые люди. И это известно, поскольку все, что мы сейчас наблюдаем на экранах ноутбуков или вживую, многократно показывалось в разных наблюдениях и экспериментах. Просто, когда это демонстрируется на группе в 150 человек - это прикольно, а когда ты видишь это на масштабе страны и это говорит президент - становится страшно“.

Люди не умеют оценивать риски

Александра Архипова рассказывает, что за последние дни наблюдала огромное количество проклятий в адрес тех, кто послушно берет повестку и идет в военкомат, и обвинений в том, что эти люди - „покорные и зомбированные твари“. На самом деле, рассказывает ученая, такое человеческое поведение, к сожалению, объяснимо и предсказуемо. Это не связано с тем, что люди зомбированы - такого научного понятия, по ее словам, нет. Это сложный процесс, который связан с когнитивными искажениями.