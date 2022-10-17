Антрополог про „рабское мышление“ россиян: в другой стране будет примерно то же самое(17)
Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований ИОН РАНХиГС антрополог Александра Архипова в интервью на YouTube канале Татьяны Фельгенгауэр рассказывает о происходящем сейчас с людьми в России с научной точки зрения. Она опровергает высказывания о „рабском мышлени“ россиян и рассуждает о том, почему одни безропотно идут в военкоматы, а другие уезжают в Казахстан, бросив все.
„Мы сейчас все живем внутри гигантского эксперимента, - рассказывает Александра Архипова. - Не в том смысле, что над нами кто-то экспериментирует, а в том значении, что те процессы, которые исследователи из разных стран показывали на группе испытуемых в 150 человек, теперь происходят в масштабах страны“.
Александра признается, что нередко видит в социальных сетях высказывания в духе „россияне - это нация рабов“, наблюдает, как россиян называют „покорными тварями“ и говорят, что „в России за несколько десятилетий вымерли все демократические режимы“. То есть, суммирует она, все время пытаются объяснить, что все происходящее - кажущаяся зависимость россиян от пропаганды и покорность - это все будто бы генетически предопределено.
„Но тут у меня нет хороших новостей, это не так, - говорит антрополог. - На самом деле, при сложении некоторых факторов, так себя будут вести любые люди. И это известно, поскольку все, что мы сейчас наблюдаем на экранах ноутбуков или вживую, многократно показывалось в разных наблюдениях и экспериментах. Просто, когда это демонстрируется на группе в 150 человек - это прикольно, а когда ты видишь это на масштабе страны и это говорит президент - становится страшно“.
Люди не умеют оценивать риски
Александра Архипова рассказывает, что за последние дни наблюдала огромное количество проклятий в адрес тех, кто послушно берет повестку и идет в военкомат, и обвинений в том, что эти люди - „покорные и зомбированные твари“. На самом деле, рассказывает ученая, такое человеческое поведение, к сожалению, объяснимо и предсказуемо. Это не связано с тем, что люди зомбированы - такого научного понятия, по ее словам, нет. Это сложный процесс, который связан с когнитивными искажениями.
Далее она объясняет: “Смотрите, у человека есть проблема: он знает, что получит повестку. Вероятность этого существует. У него есть два варианта. Один - бежать, уехать из страны. При этом это очень затратный способ - срочно надо найти много денег, билеты в Казахстан стоят безумно дорого, или же придется стоять в этой жуткой очереди. То есть это все очень сложно и это надо сделать сегодня или в крайнем случае завтра. Другой вариант - положиться на русское авось, подумать „ну, мобилизуют. А может попадешь охранять склад, а может тебя признают негодным и т.д. и т.п.“
На одной чаше весов - немедленные большие риски прямо сейчас, на другой - возможные риски, но что-то плохое с тобой может случиться только через три недели.
В экспериментах про повседневное восприятие рисков, которые проводились многократно, рассказывает Архипова, было показано, что люди в принципе не умеют адекватно оценивать риски. Они скорее ничего не сделают для спасения своей жизни сейчас, но положатся на потенциально возможный положительный исход потом. „Грубо говоря, та российская мама, которая отправляет сына в военкомат, действует не против предсказательной силы науки, а согласно ей, - констатирует Александра печальную правду. - То есть все эксперименты про повседневное восприятие риска, которые проводились последние 20 лет, ровно это и предсказывали. Это абсолютно закономерный эффект когнитивной ошибки“.
“То, что мать отправляет своего сына в военкомат, не значит, что она - чудовище, - высказывается антрополог. - Мы воспринимаем ее такой, но на самом деле так работает механизм оценки риска. Вы думаете, она не будет плакать, когда его убьют или ранят? Будет. Но в момент, когда человека заставляют принимать подобное тяжелое решение, статистически люди принимают его таким вот образом. И если завтра аналогичная история произойдет в другой стране, будет примерно то же самое“.
Уезжают не те, у кого много денег
Александра Архипова подчеркивает, что для того, чтобы такого не произошло, нужно, чтобы измерение рисков резко изменилось: „Люди должны больше знать про ход войны, они должны понимать, что вторая чаша весов - очень опасна“.
С другой стороны, отмечает антрополог, люди должны снизить риск в первой чаше весов - понимать, что у них есть возможность уехать и спастись.
Александра сообщают, что вопреки расхожему мнению, уезжают не те люди, которые более богаты.
„Уезжают люди, которые имеют больше слабых связей, - говорит она. - То есть те, кто могут быстро связаться со своими знакомыми, которые уже уехали; те, у которых есть знакомые в Казахстане, пусть через 28 посредников. Люди с большим количеством слабых связей облегчают чашу весов, на которой располагается „риск сегодня“ и быстро принимают решение уехать. Дело не в самих деньгах“.
Поэтому коллеги Александры, по ее словам, научные сотрудники с не очень высоким доходом, уехали. А люди с такой же или значительно большей зарплатой остались.