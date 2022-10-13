В Москве отца-одиночку, который воспитывает четверых детей, оштрафовали и арестовали на 15 суток. Он слушал украинскую музыку в машине

По данным правозащитников, 12 октября москвича задержали сотрудники ДПС. Поводом стало то, что Усов якобы слушал украинскую музыку в своем автомобиле.

Москвича доставили в отдел полиции по Китай-городу, где на него составили два протокола. После суда его отправили в спецприемник „Мневники“.

Как отмечает „ОВД-Инфо“, Усов — отец-одиночка, у него на иждивении находятся четыре несовершеннолетних ребенка. Жена москвича не является законным опекуном этих детей.

Правозащитники сообщали, что в сентябре в Москве задержали местную жительницу, которая слушала гимн Украины в своей квартире. По словам друга задержанной, в отделе полиции у нее сняли отпечатки пальцев, но так и не составили протокол о правонарушении.

Известно также о нескольких штрафах и административных арестах в Крыму за прослушивание и исполнение украинских песен. Так, в августе на полуострове арестовали диджея, который включил в баре клип на песню „Дикое поле“ с изображениями в поддержку украинских военных; заказавшего песню посетителя оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В середине сентября в Крыму привлекли к ответственности шестерых организаторов и гостей свадьбы, на которой спели песню „Червона калина“. Они получили штрафы и аресты на срок до 15 суток. В октябре „Миссис Крым — 2022“ Ольгу Валееву оштрафовали на 40 тысяч рублей за исполнение той же песни. Ее подруга получила 10 суток ареста.