Правда ли, что Илон Маск в Twitter послал матерно Верховную раду Украины?

В начале октября 2022 года появились сообщения о том, что Илон Маск якобы написал фразу „Да пошли вы все на ***“ («F**k you all“) в ответ на комментарий официального англоязычного аккаунта Верховной рады Украины, где заявлялось, что Крым, Донецк и Луганск — части Украины. Доказательством слов миллиардера послужил скриншот твита, согласно которому Маск опубликовал свой реплай 5 октября.



Наибольшее распространение новость получила в соцсетях. Например, в паблике „Плохие новости“ во „ВКонтакте“ пост о твите Маска, опубликованный 6 октября, получил 254 000 просмотров, 1050 лайков и 700 репостов. Есть и другие сообщества, где записи собрали десятки тысяч просмотров и сотни лайков (тут, тут и тут). Распространяли скриншот в Twitter (тут, тут и тут), а также в русскоязычных СМИ, среди которых „Федеральное агентство новостей», санкт-петербургское издание „Царьграда» и другие сайты. Причём иногда отмечается, что сообщения Маска уже нет: его якобы удалил либо он сам, либо модераторы платформы. В Telegram о предполагаемом твите Маска рассказали не только крупные каналы (тут, тут и тут), но и официальный канал телеведущего Руслана Осташко, которого позже репостнул канал Владимира Соловьёва (правда, вскоре оба удалили свои посты, но остались архивные копии). Наиболее ранняя публикация, которую мы нашли, появилась в Telegram-канале „Рокот Z“ 5 октября в 18:55 по московскому времени.