Правда ли, что Илон Маск в Twitter послал матерно Верховную раду Украины?
Неделю назад Сеть заполонили скриншоты твита главы Tesla, в котором Маск послал украинский парламент на три буквы. Мы проверили, делал ли американский миллиардер такой жест.
В начале октября 2022 года появились сообщения о том, что Илон Маск якобы написал фразу „Да пошли вы все на ***“ («F**k you all“) в ответ на комментарий официального англоязычного аккаунта Верховной рады Украины, где заявлялось, что Крым, Донецк и Луганск — части Украины. Доказательством слов миллиардера послужил скриншот твита, согласно которому Маск опубликовал свой реплай 5 октября.
Наибольшее распространение новость получила в соцсетях. Например, в паблике „Плохие новости“ во „ВКонтакте“ пост о твите Маска, опубликованный 6 октября, получил 254 000 просмотров, 1050 лайков и 700 репостов. Есть и другие сообщества, где записи собрали десятки тысяч просмотров и сотни лайков (тут, тут и тут). Распространяли скриншот в Twitter (тут, тут и тут), а также в русскоязычных СМИ, среди которых „Федеральное агентство новостей», санкт-петербургское издание „Царьграда» и другие сайты. Причём иногда отмечается, что сообщения Маска уже нет: его якобы удалил либо он сам, либо модераторы платформы. В Telegram о предполагаемом твите Маска рассказали не только крупные каналы (тут, тут и тут), но и официальный канал телеведущего Руслана Осташко, которого позже репостнул канал Владимира Соловьёва (правда, вскоре оба удалили свои посты, но остались архивные копии). Наиболее ранняя публикация, которую мы нашли, появилась в Telegram-канале „Рокот Z“ 5 октября в 18:55 по московскому времени.
3 октября у себя в твиттере Маск сделал несколько неоднозначно принятых аудиторией высказываний о том, на каких условиях должен быть заключён российско-украинский мирный договор. Например, он предложил провести новые референдумы в Херсонской и Запорожской областях, а также в самопровозглашённых ЛНР и ДНР под наблюдением ООН, поскольку, по его мнению, недавние референдумы были сомнительными. При этом Маск считает, что Крым должен быть российским. Согласно проведённому в Twitter самим Маском опросу, с его идеям не согласны чуть более 59% голосовавших (при этом он упоминал атаку ботов). Через некоторое время миллиардер устроил новый опрос, в котором написал: „Тогда давайте попробуем так: жители Донбасса и Крыма по своей воле должны решить, будут ли они частью России или Украины“. В этот раз чуть менее 60% проголосовавших выбрали ответ „Да“. Официальный Twitter-аккаунт Верховной рады Украины оставил под этим голосованием следующий комментарий: „Крым — это Украина. Донецк — это Украина. Луганск — это Украина“. Таким образом, на вышеприведённом скриншоте два из трёх показанных твитов точно настоящие.
Теперь что касается матерной фразы Маска. Согласно многочисленным публикациям, её миллиардер якобы оставил лишь через пару дней, потому что украинцы его „вывели из себя» и довели „до белого каления». Но, как уже было сказано, на данный момент такой записи на страничке основателя SpaceX нет. Об отсутствии этого сообщения 5 октября заявили даже в официальных аккаунтах „RT на русском“, назвав картинку фейком. Опровержение появилось и в канале Соловьёва, где репостнули запись, в которой картинку также назвали фейком и сразу нашли виновных: „[Это] украинские ЦИПсО рассылают по предложкам, чтобы потом нас же в распространении фейков и обвинить. Меньше минуты занимает открыть Twitter и убедиться, что Маск такого не писал“. Однако во многих публикациях (в том же „Царьграде») говорилось, что твит уже удалён, соответственно, сейчас его и не должно быть на странице миллиардера.
Но удостовериться, что такой твит на самом деле не существовал, можно и по другим признакам. Во-первых, абсолютно во всех найденных нами постах и публикациях в СМИ и на иных сайтах фигурирует один и тот же скриншот. В Twitter на момент 5 октября у Маска, по официальным данным платформы, было около 108 млн подписчиков, а его сообщение Раде якобы набрало почти 6000 лайков. Учитывая эти числа, маловероятно, чтобы никто не сделал другой скриншот, если бы твит действительно был. Но найти иной снимок экрана нам не удалось.
Во-вторых, ни в одной найденной нами публикации не было ссылки на якобы удалённый твит Маска. Ситуация, при которой нигде не получается найти такую ссылку, тоже кажется маловероятной. Соответственно, обнаружить сохранённую копию поста в кэше Google или веб-архиве также не вышло.
В-третьих, ни в каких относительно авторитетных русскоязычных и уж тем более англоязычных СМИ не написали про твит Маска. Это в очередной раз кажется маловероятным, поскольку ранее множество авторитетных ресурсов сообщило о том, как украинский дипломат Андрей Мельник 3 октября в том же Twitter матом послал самого Маска.
И наконец, в-четвёртых, согласно распространяемому скриншоту, пользователи оставили под матерным твитом Маска 172 реплая, но их не выдаёт поиск по платформе. В расширенном поиске Twitter мы выставили такие фильтры, чтобы найти все твиты, написанные Маску с упоминанием аккаунта Верховной рады в период с 4 по 6 октября, но ничего не найдено. Такой результат выдачи может быть по нескольким основным причинам: либо тех 172 реплаев никогда не было, либо все пользователи удалили свои ответы, либо все аккаунты тех пользователей скрыты, либо часть сообщений удалена, а оставшаяся часть была отправлена скрытыми аккаунтами. Наиболее вероятным кажется первый случай.
Таким образом, все приведённые выше аргументы позволяют нам сделать вывод, что Маск не писал интересующей нас фразы, а вирусный скриншот — действительно фейк.
Ответ: Фейк