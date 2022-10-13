„Первая волна ажиотажа была в марте, и вот опять“: поможет ли йод в случае распространения радиации?

Внутренний страх опять заставляет людей запасаться пищевыми добавками с йодом. Первая волна ажиотажа вокруг йода была в феврале-марте этого года. И вот опять. По крайней мере, сейчас дефицита БАДов с йодом в Эстонии нет. Вопрос в следующем: насколько они реально помогут в случае радиации?

Для защиты щитовидной железы от воздействия радиационного облучения рекомендованы препараты йодида калия. Для взрослого человека дозировка составляет 125 мг в день (в пересчете на чистый йод это 95,55 мг). Профилактика применения такого количества йода недопустима. Сразу отмечу, что препаратов с содержанием калия йодида в данной дозировке в эстонских аптеках нет: ни в свободной продаже, ни в рецептурной. Пищевые добавки с йодом, имеющиеся на полках в аптеках и интернет-магазинах содержат максимально 150-200 мкг (микрограмм!) йода. Таким образом, вывод очевиден.

И все же, если страх не позволяет сидеть сложа руки и вы считаете, что лучше и спокойнее принимать пищевую добавку с йодом, то помните следующее: не давайте пищевые добавки с йодом детям до 14 лет, беременным, людям, имеющим в анамнезе проблемы с щитовидной железой и другие эндокринологические проблемы, без совета врача. Ни в коем случае не принимайте внутрь пищевую настойку йода, ни в каких разбавлениях с водой, солью, содой и прочим, что еще может гугл посоветовать.

Стоит помнить, что 100% защиты от радиации ни один препарат не дает. Даже препараты с высоким содержанием йода:

не защищают от воздействия других радиоактивных веществ, которые могут попадать в окружающую среду в результате ядерной аварии;

не защищают от внешнего облучения, например связанного с выпадением радиоактивных осадков на землю, различные поверхности или продукты питания;

не предотвращает попадание радиоактивного йода в организм.