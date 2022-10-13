Топовый российский футболист осудил войну в Украине: если бы я мог, я бы сделал больше

Хайкин — один из немногих играющих за границей россиян, который высказался по поводу войны в Украине.

„Я прекрасно понимаю, на что я могу и не могу влиять. Думаю, я могу изменить ситуацию, напомнив вам, что военный конфликт — это не выход. Когда все это началось (российское вторжение в феврале), я не думал, что это продлится так долго и повлечет за собой еще столько перипетий. Ситуация сложная и требует быстрого решения. Мы все должны стремиться к миру“, — сказал Хайкин журналу The Athletic.

Вратарь уже высказывал свое мнение в марте, когда „Будё-Глимт“ провели свою первую игру после наступления российской армии. „Мое сообщение довольно простое. Мы все хотим мира“, — написал тогда Хайкин в Twitter.

27-летний россиянин добавил, что молчание о войне — это не выход. „Нравится вам это или нет, я нахожусь в такой ситуации. Я не могу просто закрыть глаза“, — сказал Хайкин журналу. „Вы не должны приспосабливаться к этой ситуации. Не должны забывать. Если бы я мог, я бы сделал больше (для мира). Я хочу повысить осведомленность. Большинство людей знают мою позицию, но этого может быть недостаточно“, — сказал вратарь.

Хайкин, выступавший за различные молодежные сборные России, играет в норвежском клубе с 2019 года. До этого он два года принадлежал израильскому клубу „Хапоэль Кфар-Саба“.