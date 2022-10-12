ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (231-й день) | США готовы создать в Украине эшелонированную систему ПВО

Представитель главного управления разведки минобороны Украины назвал ерундой заявления российской ФСБ по поводу расследования взрыва Керченского моста, произошедшего в минувшие выходные. В среду утром ФСБ распространила заявление, согласно которому взрыв был организован главой ГУР Кириллом Будановым, а в его осуществлении принимали участие 12 человек - граждане России, Украины и Армении. Восемь из них, по утверждению ФСБ, были арестованы.

Министерство обороны Германии обещает, что в ближайшие недели передаст Украине новые самоходные гаубицы и ракетные установки MARS II - аналог HIMARS на гусеничном ходу. „Координируем нашу помощь. В ближайшие несколько недель новые PzH2000 и MARS II будут переданы Украине“, - говорится в твите министерства обороны Германии о начавшемся совещании союзников Украины в формате „Рамштайн“.

Премьер-министр Укаины Денис Шмыгаль снова прзивал украинский бизнес и граждан снизить потребление электричества с 17 до 22-х часов - так, чтобы общее потребление в стране снизилось на четверть.

После того как руководители регионов России один за другим отчитались о выполнении на сто процентов планов по мобилизации военнообязанных для участия в боевых действиях в Украине, они объявили о „втором этапе“. Губернаторов поправил Кремль. Из объяснений пресс-секретаря президента следует, что мобилизация, которую Владимир Путин назвал частичной, может стать непрерывным процессом.

Чешский МИД заявил , что с 25 октября введет такую же визовую политику в отношении россиян, как страны Балтии, Польша и Финляндия: Чехия больше не будет впускать россиян, приезжающим в страну по обычным краткосрочным шенгенским визам, которые часто называют „туристическими“.

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила на встрече в Брюсселе, что ее страна отправит украинцам артиллерийские снаряды, зимнее обмундирование и камеры для дронов. Кроме того. в пакет войдет и оплата для украинцев спутниковой связи.

Байден не верит, что Путин рискнет применить ядерное оружие

В разговоре с журналистом Джейком Таппером американский президент, в частности, сказал, что не верит, что российский президент Владимир Путин рискнет применить ядерное оружие.

„Я не думаю, что он сделает это. Я думаю, что он безответственно говорит об этом, мировой лидер одной из крупнейших ядерных держав мира говорит, что он может применить тактическое ядерное оружие в Украине“, - сказал он.

США готовы создать в Украине эшелонированную систему ПВО

США рассматривают вопрос о создании в Украине интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, в которой будет сочетаться средства малой, средней и большой дальности - об этом сказали в среду начальник генштаба и министр обороны США.

„Комбинация всех этих средств позволит закрыть воздушное пространство российским летательным аппаратам „, - сказал председатель объединенного комитета начальников генеральных штабов США Марк Милли, пояснив, что речь идет не о всем воздушном пространстве Украины, а о конкретных районах объектах, которые Украине нужно защитить.

„Мы предоставим системы насколько быстро, насколько это физически возможно“, - цитирует министра обороны Ллойда Остина агентство Франс пресс.

„Мы передадим те системы, которые у нас есть [...] И мы постараемся поставить дополнительные боеприпасы для тех систем, которые сейчас на вооружении у украинцев. В мире есть множество свободных систем ПВО. Задачей будет связать их воедино и разместить“, - добавил со своей стороны Милли.

Сводка генштаба Украины: волна ракетных ударов схлынула, Беларусь напасть не готовится

Если верить вечерней сводке украинского генштаба, существенных перемен на фронтах за последние сутки не было.

А помимо фронтов, о главных событиях и заявлениях последних дней в сводке сказано - очень коротко - следующее:

За сутки противник нанес три ракетных удара и четыре авиаудара. То есть, генштаб подтверждает, что по крайней мере та волна ракетных ударов, что началась в понедельник, теперь схлынула. Что не исключает новой.

Генштаб, как можно предположить на основе формулировок в сводке, по-прежнему не видит признаков подготовки белорусской армии к непосредственному вступлению в войну. В сводке говорится, что на Волынском и Полесском направлениях (то есть, на западном и восточном участках границы с Беларусью) „обстановка остается без существенных изменений“.

„Идет комплексная проверка вооруженных сил Республики Беларусь с отработкой учебно-боевых задач. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения БПЛА „Shahed-136“ с территории Республики Беларусь“, - говорится в сводке.