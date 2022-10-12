На нефтепроводе „Дружба“ из России в Германию выявили утечку(5)
На нефтепроводе „Дружба“ выявлена утечка на одной из двух веток западного участка трубопровода, сообщил польский оператор PERN.
По сообщению компании, системы автоматизации оператора выявили утечку накануне поздно вечером на участке трубопровода примерно в 70 километрах от Плоцка.
„Это ветка, по которой нефть поступает в Германию. На данный момент причины происшествия неизвестны, поврежденный участок трубопровода отключен, вторая нитка работает без изменений“, - заявили в PERN. К месту аварии выехали специалисты компании и пожарная служба Польши, чтобы оценить ситуацию и обеспечить безопасность территории.
Другие элементы инфраструктуры оператора, в том числе участок, по которому в Германию через Польшу транспортируется нефть, поставляемая танкерами, работают в штатном режиме. Россия после случившегося продолжила поставлять нефть в Польшу по трубопроводу, сообщили в российской компании „Транснефть“. По ее данным, утечка на „Дружбе“ произошла ближе к границе с Германией.
Поставки в Германию с учетом „технических возможностей“
Польский оператор PERN сообщил о сокращении поставок нефти в Германию. „PERN находится в постоянном контакте с германскими партнерами. Поставки осуществляются с учетом технических возможностей“, - говорится в сообщении.
В то же время министр экономики федеральной земли Бранденбург Йорг Штайнбах (Jörg Steinbach) заявил, что на основном участке второй нитки трубопровода „Дружба“ зафиксировано снижение давления, в то же время поставки на нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лёйне пртодолжаются. Куратор в правительстве Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер не считает случившееся на „Дружбе“ диверсией. По его мнению, речь идет о „случайном повреждении“.
В конце сентября у берегов Дании произошли крупные утечки на газопроводах „Северный поток“ и „Северный поток - 2“ из России в Германию. По заключению датских и шведских экспертов, утечки были вызваны мощными взрывами. Федеральная прокуратура Германии 10 октября начала расследование по подозрению в намеренном подрыве газопроводов и диверсии, напоминает DW.