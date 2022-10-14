14.10.2022, 21:52
ВИДЕО | Невероятная красота! Летняя Эстония с высоты птичьего полета(2)
ФОТО: Screenshot YouTube
Авторы блога „Trip vdvoem“ поделились своим очередным видео, в котором решили напомнить, в какой красивой стране мы живем. Всем тем, кто уже скучает по лету - обязательно к просмотру!
Красота Эстонии в ее природе. Мы уже привыкли к нашей северной природе и часто не замечаем всю ее прелесть. Это видео снято с высоты птичьего полета, и мне кажется, что так красота открывается в новом свете.
А ещё у нас четыре удивительных времени года, каждое несёт свои краски и воспоминания. Сейчас наступает осень, мы уже скучаем по лету. Кадры видео помогут на несколько минут перенестись в лето, и ещё раз насладиться им, вспомнить яркие моменты, возможно немного погрустить или наоборот улыбнуться.