Правда ли, что в одной киевской клинике теперь принимают биоматериалы только от чистокровных украинцев?

Что мы можем ответить на это заявление?

Вчера на пророссийских ресурсах появилась новость о том, что Институт репродуктивной медицины „Дахно“ принимает биоматериал только у „чистокровных украинцев, не имеющих родственников в россии“.

В это сложно поверить, но российская пропаганда добралась даже до сферы репродуктивной медицины.

Действительно, в Киеве с 1994 года действует первый в Украине институт репродуктивной медицины (ИРМ) — международный центр диагностики и лечения бесплодия, основанный акушером-гинекологом Фёдором Дахно. И уже 5 октября на официальном сайте клиники, а также на её страничке в Facebook появилось опровержение (орфография и пунктуация источника сохранены):

4 октября ведущий Первого канала Артём Шейнин разместил в своём Telegram-канале короткое видео, снятое и присланное, согласно журналисту, одним из подписчиков. На видео мы видим дверь некоего внутреннего помещения с объявлением на украинском языке. В переводе на русский там сказано: „Уважаемые посетители! С 1 октября 2022 года клиника „Дахно“ принимает биоматериалы от чистокровных украинцев, у которых нет родственников в России. Благодарим за понимание. Слава Украине!“ Буквально через полтора часа это видео появилось в канале коллеги Шейнина, ведущей ток-шоу „60 секунд“ Ольги Скабеевой. Согласно появившимся позднее в СМИ публикациям, речь идёт о функционирующем в Киев е институте репродуктивной медицины (ИРМ) „Дахно“. Telegram-канал Shot (250 000 просмотров) также сообщил, что двое мужчин на фото — натурализованные бразильцы, экс-игроки сборной Украины по футболу Жуниор Мораес и Марлос. О вопиющем проявлении расизма рассказали такие ресурсы, как „ Общественная служба новостей », „ Федеральное агентство новостей », Life , EurAsia Daily , Topnews , Zov , Smolnarod.ru , Info24.ru , iReactor , „ Новости восточной ленты » и многие другие. При этом работающих в клинике врачей сравнивали с печально известным учёным-медиком из Третьего рейха Йозефом Менгеле.

— Подобные вбросы никак не влияют на качество нашей работы и успешную статистику рождаемости.

Напоминаем, что главной ценностью клиники „Дахно“ является то, чтобы как можно больше семей познали счастье родительства. Мы действительно очень ответственно подходим к подбору доноров и проверяем, чтобы их медицинские показатели были согласно 787 Приказа Минздрава от 09.09.13, но ни в коем случае не дискриминируем наших доноров по происхождению.

Продолжаем работать на благо наших пациентов и не отвлекаемся на бестолковые фейки российской пропаганды.

Все будет Украина!“

В вышеупомянутом приказе, действительно, никак не упоминается национальность потенциальных источников биоматериала, а тем более их родственные связи. Что касается изображённых на фото футболистов, то это довольно известный кадр 2019 года, когда игроки донецкого „Шахтёра“ таким образом отпраздновали День вышиванки. Использование этой фотографии для иллюстрации серьёзного объявления о чистокровных украинцах вряд ли было бы возможно из-за бразильского происхождения футболистов.

Следует заметить, что:

1) видеоролик крайне лаконичен и без „опознавательных знаков“. По сути, мы видим лишь дверь и края пола и стен, из чего нельзя сделать вывод не только о локации, но даже о типе помещения (например, это вполне может быть домашний туалет);

2) с момента распространения видео в Сеть не просочилось ни одной другой фотографии объявления (кроме сделанных из скриншотов того же видео);

3) любая клиника дорожит своей репутацией, и подобный поступок, особенно с учётом того, что родственниками донора могли быть не только русские, но и, например, поляки, белорусы или евреи, больно ударил бы по компании;

4) если проверка „чистоты крови“ и осуществима технически, то расходы на неё могут превысить все затраты на, собственно, донорство;

5) если руководство клиники действительно решило бы таким образом продемонстрировать свою позицию, непонятно, зачем сразу же от неё открещиваться. Вряд ли можно было бы ожидать, что это останется в тайне.

Таким образом, нет никаких разумных оснований утверждать, что перед нами реальное объявление. В лучшем случае это чья-то шутка, в худшем — сознательный фейк.

Итог: Фейк