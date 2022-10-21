Глава Eesti Areng признается: вкладчики останутся без своих денег. Но куда пропали 17 миллионов евро?(10)
Недавно обанкротившееся кредитно-сберегательное общество Eesti Areng может оказаться финансовой пирамидой, поглотившей сбережения тысяч людей.
„Спасибо за предложение, но я не хочу давать интервью, - написал „Экспрессу“ евродепутат и бывший министр иностранных дел Урмас Паэт. - И, пожалуйста, не впутывайте меня в эту историю“.
Редакция „Экспресса“ взвесила просьбу члена правления Партии реформ и решила согласиться.
Бывший министр иностранных дел Паэт считается очень информированным человеком с аналитическим складом ума. Тот факт, что он тоже доверился обществу Eesti Areng, показывает, насколько изобретательно была сформирована недавно открывшаяся предполагаемая финансовая пирамида.
В обществе состоит около тысячи членов, значительная часть которых - пенсионеры. Многие вложили в кооператив по 10 000 евро, некоторые - более 100 000 евро.
Всего у общества обязательств на сумму более 16 миллионов евро.
Из них 50 000 евро - это сбережения Паэта. Он вкладывал свои деньги в это кредитно-сберегательное общество в течение пяти лет. Договор, подписанный в июле 2020 года, обещал процентную ставку по вкладам в размере 10,5%.
По сравнению с процентными ставками эстонских банков на то время (0% в SEB и 0,01% в Swedbank для частных лиц), это было крайне привлекательное предложение. Некоторые вкладчики получали еще больше - до 13%.