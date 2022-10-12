Звери
12.10.2022, 12:56

Родившуюся в Таллиннском зоопарке белую медведицу Нору пришлось усыпить в Вене

 
Jääkaru Nora sünnipäev
Jääkaru Nora sünnipäev
ФОТО: Madis Kallas | Delfi/Eesti Ajalehed

Родившейся в Таллиннском зоопарке белой медведице Норе пришлось в Шёнбруннском зоопарке провести эвтаназию.

Десятилетняя Нора на прошлой неделе заболела острым энтероколитом и, несмотря на усилия врачей, прогнозы были неутешительными, в связи с чем было решено усыпить животное.

Родителями Норы являются белый медведь Норд и медведица Фрида, которая до сих пор проживает в Таллиннском зоопарке. Нора переехала в Вену в 2017 году и через два года произвела на свет сына.

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