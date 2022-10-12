Родившуюся в Таллиннском зоопарке белую медведицу Нору пришлось усыпить в Вене

Десятилетняя Нора на прошлой неделе заболела острым энтероколитом и, несмотря на усилия врачей, прогнозы были неутешительными, в связи с чем было решено усыпить животное.

Родителями Норы являются белый медведь Норд и медведица Фрида, которая до сих пор проживает в Таллиннском зоопарке. Нора переехала в Вену в 2017 году и через два года произвела на свет сына.