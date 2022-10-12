ВИДЕО | ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Брянске: задержаны приехавшие через Эстонию украинцы

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что задержан гражданин Украины, 1967 года рождения, „который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств“.

По версии ФСБ, на арендованной квартире задержанный под контролем специалиста - взрывотехника украинской спецслужбы - собрал самодельное взрывное устройство и проверил канал его инициирования.

„В дальнейшем провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании, с целью заложить СВУ и осуществить взрыв большой мощности. В ходе следственных действий у злоумышленника изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ“, - заявили в ФСБ.

Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 30 и ст. 205 „Приготовление к террористическому акту“ и ч.4 ст. 222.1 „Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы“ УК РФ, „в рамках которого проверяется причастность задержанного к иным противоправным действиям“.

„Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием“, - отметили в ФСБ.

Также в московском регионе, как сообщили в ведомстве, задержан гражданин Украины 1972 года рождения, который „по заданию СБУ“ из Киева доставил в Россию через Эстонию два переносных зенитных ракетных комплекса „Игла“ „для подготовки террористических актов“.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия (часть 4 статьи 222 УК РФ). В ФСБ также заявили, что подозреваемый „раскаялся и сотрудничает со следствием“.