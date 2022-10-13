Правительство Финляндии не выделяет ни цента на чемпионат мира по ралли, а Эстония миллионы

Soomlaste Rallit.fi пишет, что финское ралли, входящее в календарь Кубка мира, как и этап в Эстонии, может только мечтать о такой крупной финансовой поддержки.

Если за последние два года Rally Estonia получила из госбюджета 2,5 миллиона евро, то сейчас сумма уменьшилась на миллион, но поддержка по-прежнему ощутимая, пишет Rallit.fi.

Портал отмечает, что финский этап Кубка мира не получает прямой финансовой поддержки от государства. С другой стороны, город Йю́вяскюля выделяет для соревнований примерно полмиллиона евро.

В то же время AKK, отвечающая за организацию чемпионата мира по ралли в Финляндии, и город Йю́вяскюля ранее потребовали, чтобы государство также выделяло финансовые средства для поддержки крупного спортивного мероприятия.

Хотя календарь чемпионата мира по ралли на следующий год официально еще не представлен, весьма вероятно, что этапы пройдут в Эстонии и Финляндии. Ожидается, что программа 2023 года будет подтверждена Международной автомобильной федерацией (FIA) на следующей неделе.