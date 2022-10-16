ВИДЕО | Что стоит посетить в Латвии, кроме Риги?

В этом видео мы расскажем, где можно провести пять дней с детьми в Латвии. Мы посетим разные места, которые будут интересны как взрослым, так и детям любых возрастов. Мы побываем в замках, прогуляемся по средневековым городам, насладимся общением с животными, посетим интересный музей, поглазеем на разноцветных коров и искупаемся в Балтийском море. Если вы планируете поездку в Латвию, но не хотите ограничиваться только Ригой, то наш обзор будет вам полезен.

Цесис

У нас на канале уже есть выпуск про Латвию, где мы показывали много красивых мест. В комментариях же нам посоветовали отправиться в Цесис, что мы в этот раз и решили сделать. В планах - погулять по городу, побывать в замке, а также съездить в небольшой зоопарк, который находится совсем близко. Оказалось, что от старого замка остались, в основном, развалины. Однако смотрятся они очень аутентично. Кстати, рядом со старым замком, который находится тут с 13 века есть и новый, который был построен уже в 18 веке. На самом деле это не совсем замок, а господский дом, встроенный в систему замковых укреплений.

Цесис - город небольшой, в нем проживает всего 18 тысяч человек. Но гуляя по его мощенным старым улочкам - особенно по главной Рижской улице - складывается очень милое впечатление. Застройка здесь, кстати, преимущественно 19 века, но есть и дома, которые сохранились и с более ранних времен.

Зоопарк „Ракши“

На самом деле это - не зоопарк в прямом смысле слова. Здесь содержится ограниченное количество животных, но классно, что со всеми ими можно вступать в контакт - кормить, гладить и так далее.

Чтобы узнать больше об интересных местах Латвии, а также увидеть все своими глазами - смотрите видео ниже!