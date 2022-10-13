„В 90-е у нас была инфляция за 1000%, и мы все это пережили“. „Анна слушает“ предпринимателя и государственного деятеля Райво Варе(59)
Будет ли еще расти инфляция в Эстонии? Сеет ли Кая Каллас панику своими предупреждениями? Почему не очень работают санкции против России и насколько у Путина еще хватит сил и ресурсов вести войну? Об этом и многом другом Анна Сапроненко-Мёльдер поговорила с предпринимателем, государственным деятелем, известным экспертом в области экономики и транзита Райво Варе.
00:29 Похож ли текущий, „военный“, виток кризиса на другие и „пронесет“ ли нас?
03:05 „В начале 90-х у нас была бешеная инфляция, в рублевой зоне - за 1000%“.
04:00 Почему в Восточной и Центральной Европе, особенно сильно пострадавших от кризиса 2008-2009 годов, восстановление прошло быстрее и легче, а „воя“ было меньше?
05:25 Будет ли еще расти инфляция в Эстонии?
06:40 Достаточно ли эстонское правительство делает для того, чтобы сдерживать инфляцию, и все ли на самом деле в его силах?
08:14 Универсальная услуга - явный признак того, что рынок электроэнергии является политически регулируемым. Что еще может сделать правительство и кто это все в итоге оплачивает?
09:44 Почему поднимать сегодня налоги - это была бы глупость в кубе?
10:34 „Брать в долг, чтобы платить пенсии, это как раз то, на чем погорели все западные европейцы“.
12:02 Под какую статью НАДО брать в долг?
14:45 Сеет ли Кая Каллас панику своими предупреждениями?
16:21 „Украинцы ведут нашу войну“. Насколько реально российское вторжение или диверсии в отношении Эстонии?
20:05 Почему не очень работают санкции против России?
22:45 Путин ведет экономическую войну против Европы.
24:20 В России проблема с технологиями - это тоже результат санкций.
25:42 Параллельный импорт, которым сейчас занимается Россия - это самая настоящая кража интеллектуальной собственности.
26:50 Украинцы получают новое и современное вооружение, а у россиян оно заканчивается.
27:44 Китай использует „несмышленую младшую сестру“ Россию, как ледокол.
28:57 Что сегодня происходит с Китаем и Тайванем?
30:53 Китай очень внимательно следит за событиями в Украине и извлекает уроки.
31:37 В Тайване производится 78% всех чипов в мире, в том числе самых современных, и это большая проблема для мирового экономического пространства. Как мир готовится к его вероятному вхождению в состав Китая?
33:27 Насколько серьезны ядерные угрозы Путина?
35:53 Неужели на Путина сегодня нет никакой управы? Сколько он еще сможет вести войну?
Все выпуски проекта „Анна слушает“ — ЗДЕСЬ.