„В 90-е у нас была инфляция за 1000%, и мы все это пережили“. „Анна слушает“ предпринимателя и государственного деятеля Райво Варе

00:29 Похож ли текущий, „военный“, виток кризиса на другие и „пронесет“ ли нас?

03:05 „В начале 90-х у нас была бешеная инфляция, в рублевой зоне - за 1000%“.

04:00 Почему в Восточной и Центральной Европе, особенно сильно пострадавших от кризиса 2008-2009 годов, восстановление прошло быстрее и легче, а „воя“ было меньше?

05:25 Будет ли еще расти инфляция в Эстонии?

06:40 Достаточно ли эстонское правительство делает для того, чтобы сдерживать инфляцию, и все ли на самом деле в его силах?

08:14 Универсальная услуга - явный признак того, что рынок электроэнергии является политически регулируемым. Что еще может сделать правительство и кто это все в итоге оплачивает?

09:44 Почему поднимать сегодня налоги - это была бы глупость в кубе?

10:34 „Брать в долг, чтобы платить пенсии, это как раз то, на чем погорели все западные европейцы“.

12:02 Под какую статью НАДО брать в долг?

14:45 Сеет ли Кая Каллас панику своими предупреждениями?

16:21 „Украинцы ведут нашу войну“. Насколько реально российское вторжение или диверсии в отношении Эстонии?

20:05 Почему не очень работают санкции против России?

22:45 Путин ведет экономическую войну против Европы.

24:20 В России проблема с технологиями - это тоже результат санкций.

25:42 Параллельный импорт, которым сейчас занимается Россия - это самая настоящая кража интеллектуальной собственности.

26:50 Украинцы получают новое и современное вооружение, а у россиян оно заканчивается.

27:44 Китай использует „несмышленую младшую сестру“ Россию, как ледокол.

28:57 Что сегодня происходит с Китаем и Тайванем?

30:53 Китай очень внимательно следит за событиями в Украине и извлекает уроки.

31:37 В Тайване производится 78% всех чипов в мире, в том числе самых современных, и это большая проблема для мирового экономического пространства. Как мир готовится к его вероятному вхождению в состав Китая?

33:27 Насколько серьезны ядерные угрозы Путина?

35:53 Неужели на Путина сегодня нет никакой управы? Сколько он еще сможет вести войну?

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