Правдив ли снимок корреспондента BBC, который „имитирует лежание в окопе“?

Как утверждается, на переднем плане фотографии, ставшей вирусной, изображён корреспондент BBC Джереми Боуэн в шлеме и бронежилете с надписью „Пресса“, а также микрофоном в руках. Прямо за ним насыпь и ветви, а вдалеке видна женщина с сумкой в руках. Из этой мизансцены делается вывод, что кадр постановочный, а журналист лишь имитирует работу на передовой. Подобные заявления можно встретить, например, в заметке на сайте белорусского телеканала ОНТ: „Но вместо боевых действий и летящих над головой снарядов в кадре появляется женщина с сумками. Которая, похоже, хотела поинтересоваться, всё ли в порядке с самочувствием бойца“. Популярной такая интерпретация стала и в Twitter, где один из англоязычных постов набрал 17 200 ретвитов и 77 400 лайков. Среди разместивших этот твит или сославшихся на него в своём профиле были как и обычные пользователи, так и официальные лица, например заместитель полпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Снимком также активно делились в Telegram и Facebook.

Начнём с того, что на фотографии действительно запечатлён журналист британской общественной телерадиокомпании BBC Джереми Боуэн. Его журналистская карьера началась в середине 1980-х, и на протяжении почти четырёх десятилетий валлиец работал в горячих точках, в том числе после назначения редактором по Ближнему Востоку в 2005 году. В августе Боуэн занял должность редактора по международной тематике в BBC News.

Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину журналист отправился в зону боевых действий, где снимал репортажи для BBC. Распространившийся в октябре снимок — это скриншот из снятого Боуэном сюжета, опубликованного на сайте британской корпорации ещё 6 марта. Этот ролик, длящийся чуть больше трёх с половиной минут, был снят в Ирпене — одном из пригородов Киева, серьёзного пострадавших из-за обстрелов в первые недели войны. В частности, в городе был разрушен мост, из-за чего местные жители вынуждены были покидать его пешком.