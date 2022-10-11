Правдив ли снимок корреспондента BBC, который „имитирует лежание в окопе“?
В октябре 2022 года некоторые СМИ, официальные лица и интернет-пользователи распространили фото британского журналиста, который якобы притворяется, что ведёт репортаж из зоны боевых действий. Мы проверили достоверность таких публикаций.
Как утверждается, на переднем плане фотографии, ставшей вирусной, изображён корреспондент BBC Джереми Боуэн в шлеме и бронежилете с надписью „Пресса“, а также микрофоном в руках. Прямо за ним насыпь и ветви, а вдалеке видна женщина с сумкой в руках. Из этой мизансцены делается вывод, что кадр постановочный, а журналист лишь имитирует работу на передовой. Подобные заявления можно встретить, например, в заметке на сайте белорусского телеканала ОНТ: „Но вместо боевых действий и летящих над головой снарядов в кадре появляется женщина с сумками. Которая, похоже, хотела поинтересоваться, всё ли в порядке с самочувствием бойца“. Популярной такая интерпретация стала и в Twitter, где один из англоязычных постов набрал 17 200 ретвитов и 77 400 лайков. Среди разместивших этот твит или сославшихся на него в своём профиле были как и обычные пользователи, так и официальные лица, например заместитель полпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Снимком также активно делились в Telegram и Facebook.
Начнём с того, что на фотографии действительно запечатлён журналист британской общественной телерадиокомпании BBC Джереми Боуэн. Его журналистская карьера началась в середине 1980-х, и на протяжении почти четырёх десятилетий валлиец работал в горячих точках, в том числе после назначения редактором по Ближнему Востоку в 2005 году. В августе Боуэн занял должность редактора по международной тематике в BBC News.
Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину журналист отправился в зону боевых действий, где снимал репортажи для BBC. Распространившийся в октябре снимок — это скриншот из снятого Боуэном сюжета, опубликованного на сайте британской корпорации ещё 6 марта. Этот ролик, длящийся чуть больше трёх с половиной минут, был снят в Ирпене — одном из пригородов Киева, серьёзного пострадавших из-за обстрелов в первые недели войны. В частности, в городе был разрушен мост, из-за чего местные жители вынуждены были покидать его пешком.
Именно этот мост виден на заднем плане скриншота. Более того, в нужном нам фрагменте репортажа (1:52) видно, что женщина с сумкой в руке сначала, услышав звук выстрела, пригибается и только потом начинает идти в сторону находящегося за насыпью Боуэна. Журналист, в свою очередь, рассказывает о происходящем в Ирпене, на записи отчётливо слышны звуки обстрела. За день до этого, 5 марта, обстановку вокруг разрушенного моста запечатлели репортёры из Associated Press — их фото и видео схожи с тем, что заснял Боуэн и его коллеги из BBC.
После того как вырванный из контекста скриншот разошёлся сначала по англоязычному Twitter, а потому и по другим его сегментам, публикации прокомментировал и сам валлийский журналист. „Эти утверждения совершенно ложны“, — написал Боуэн, также призвав не оскорблять подобными манипуляциями жителей Ирпеня, „бежавших от российских обстрелов и военных преступлений“.
Итог: Фейк