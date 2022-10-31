Эстонский экспресс
31.10.2022, 12:50

Как соцдемы пытались добавить многоженство в эстонский закон о браке

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МОЛОДАЯ СЕМЬЯ: свадебная фотография молодой пары начала 1920-х годов
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ: свадебная фотография молодой пары начала 1920-х годов
ФОТО: Tallinna Linnamuuseum

Сто лет назад в Эстонской Республике после бурных дебатов был принят первый Закон о браке.

Тогда вступать в брак могли „мужчины, достигшие восемнадцатилетнего возраста, и женщины, достигшие возраста шестнадцати лет“. В настоящее время такого возрастного различия нет, и закон разрешает вступать в брак совершеннолетним. Однако условия для развода в то время были иными, и на сегодняшний день многие из них могут показаться довольно странными.

Когда в сентябре 1922 года проект Закона о браке поступил на рассмотрение в Рийгикогу, в зале совещаний разгорелся скандал. Его спровоцировала провокационная речь члена Рийгикогу, лидера социал-демократов и писателя Карла Аста. Согласно написанному по образцу датского новому закону разрешалось разводиться с согласия обеих сторон без необходимости объяснения причин. Тем не менее, даже такой вольнодумный для тех времен закон Аст считал слишком консервативным.

Утверждая, что несправедливо настаивать на абсолютном требовании о том, что брак должен быть союзом только между одним мужчиной и одной женщиной, Аст вызвал настоящую бурю. „Единобрачие не имеет под собой никакого основания!“ - звучали ошеломляющие слова Аста. Иначе говоря, Аст призывал легализовать в Эстонии полигамию, то есть многоженство. О многомужестве он вряд ли задумывался.

Доктор Юхан Вилмс, сторонник идей Аста и порицаемый вместе с ним, был ярым сторонником многоженства еще в начале 1920-х годов. Он был убежден, что „какой бы великой ни была наша культура, с населением в полтора-два миллиона человек мы не сможем в будущем адекватно защищать свои интересы“.

Среди прочего, Вилмс считал, что многоженство - это способ повысить рождаемость. И понизить количество старых дев. К тому же из-за незамужних женщин и их „беспорядочного образа жизни“ распространяются заболевания, передающиеся половым путем. Всем известно, что женщины, у которых есть дети, обычно крепко сбитые и цветущие, тогда как незамужние женщины, ведущие сомнительную половую жизнь, бледны, сухи и имеют нервные черты лица“.

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