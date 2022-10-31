Как соцдемы пытались добавить многоженство в эстонский закон о браке(4)
Сто лет назад в Эстонской Республике после бурных дебатов был принят первый Закон о браке.
Тогда вступать в брак могли „мужчины, достигшие восемнадцатилетнего возраста, и женщины, достигшие возраста шестнадцати лет“. В настоящее время такого возрастного различия нет, и закон разрешает вступать в брак совершеннолетним. Однако условия для развода в то время были иными, и на сегодняшний день многие из них могут показаться довольно странными.
Когда в сентябре 1922 года проект Закона о браке поступил на рассмотрение в Рийгикогу, в зале совещаний разгорелся скандал. Его спровоцировала провокационная речь члена Рийгикогу, лидера социал-демократов и писателя Карла Аста. Согласно написанному по образцу датского новому закону разрешалось разводиться с согласия обеих сторон без необходимости объяснения причин. Тем не менее, даже такой вольнодумный для тех времен закон Аст считал слишком консервативным.
Утверждая, что несправедливо настаивать на абсолютном требовании о том, что брак должен быть союзом только между одним мужчиной и одной женщиной, Аст вызвал настоящую бурю. „Единобрачие не имеет под собой никакого основания!“ - звучали ошеломляющие слова Аста. Иначе говоря, Аст призывал легализовать в Эстонии полигамию, то есть многоженство. О многомужестве он вряд ли задумывался.
Доктор Юхан Вилмс, сторонник идей Аста и порицаемый вместе с ним, был ярым сторонником многоженства еще в начале 1920-х годов. Он был убежден, что „какой бы великой ни была наша культура, с населением в полтора-два миллиона человек мы не сможем в будущем адекватно защищать свои интересы“.