Вирслига и её лучшие достижения

С 1992 по 2011 год чемпионат лиги организовывала Латвийская федерация футбола (LFF), а с 2012 года его организует специально созданная для этой цели ассоциация „Latvijas Futbola Virslīga“. Таким образом, был перенят опыт ведущих европейских лиг.

Состав 2022 сезона

2022 года снова стартуют 10 клубов.

Это: тройка лидеров прошлого сезона - чемпионы „Рижской футбольной школы“ (РФС), вице-чемпионы ФК „Валмиера“, бронзовые призеры ФК „Лиепая“. А также „Рига“, „Спартак“ из Юрмалы, БФК „Даугавпилс“, „Ауда“ из Кекаваса, „Супернова“, „Тукумс 2000“ и ФК „Метта“

Команды играют между собой в турнире из четырех раундов: два матча дома и два выездных. В этом сезоне чемпион Премьер-лиги чемпион определится в 36 играх.

Победители первого места получат право на участие в квалификации турнира Лиги чемпионов УЕФА. Причем в случае неудачи сезон Еврокубка не завершится — команды смогут побороться в квалификации Лиги конференций УЕФА, за второе и третье место в недавно созданной квалификации Лиги Конференций УЕФА.

Рекорды клубов

Клуб с наибольшим количеством титулов в истории Вирслиги - это Riia Skonto с 14 титулами, 13 из которых были выиграны подряд с момента восстановления независимости. ФК Вентспилс занимает второе место с шестью титулами. Показательно, что оба клуба официально объявили о своем уходе и больше не будут участвовать в чемпионате Латвии.

Третье место занимает „Риг a FC“ с тремя победами (все подряд с 2018 по 2020 год), а вот четвертую с двумя золотыми медалями делят уже не существующие „Лиепаяс Металлург“ и юрмальский „Спартак“.

Достижения латвийских клубов на международных турнирах

Долгое время за всю историю Вирслиги только одному из клубов Высшей лиги удалось попасть в групповой турнир турнира, организованного УЕФА, только один раз. Это случилось в 2009/10 году. в сезоне 2011 года, когда это сделал ФК „Вентспилс“, выйдя в Лигу Европы УЕФА, второй по важности клубный турнир континента.