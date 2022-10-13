Вирслига и её лучшие достижения
История чемпионата Латвии по футболу (Вирслиги) восходит к 1927 году. Но в этой статье речь пойдет скорее о периоде с момента восстановления независимости Латвии.
С 1992 по 2011 год чемпионат лиги организовывала Латвийская федерация футбола (LFF), а с 2012 года его организует специально созданная для этой цели ассоциация „Latvijas Futbola Virslīga“. Таким образом, был перенят опыт ведущих европейских лиг.
Состав 2022 сезона
2022 года снова стартуют 10 клубов.
Это: тройка лидеров прошлого сезона - чемпионы „Рижской футбольной школы“ (РФС), вице-чемпионы ФК „Валмиера“, бронзовые призеры ФК „Лиепая“. А также „Рига“, „Спартак“ из Юрмалы, БФК „Даугавпилс“, „Ауда“ из Кекаваса, „Супернова“, „Тукумс 2000“ и ФК „Метта“
Команды играют между собой в турнире из четырех раундов: два матча дома и два выездных. В этом сезоне чемпион Премьер-лиги чемпион определится в 36 играх.
Победители первого места получат право на участие в квалификации турнира Лиги чемпионов УЕФА. Причем в случае неудачи сезон Еврокубка не завершится — команды смогут побороться в квалификации Лиги конференций УЕФА, за второе и третье место в недавно созданной квалификации Лиги Конференций УЕФА.
Рекорды клубов
Клуб с наибольшим количеством титулов в истории Вирслиги - это Riia Skonto с 14 титулами, 13 из которых были выиграны подряд с момента восстановления независимости. ФК Вентспилс занимает второе место с шестью титулами. Показательно, что оба клуба официально объявили о своем уходе и больше не будут участвовать в чемпионате Латвии.
Третье место занимает „Риг a FC“ с тремя победами (все подряд с 2018 по 2020 год), а вот четвертую с двумя золотыми медалями делят уже не существующие „Лиепаяс Металлург“ и юрмальский „Спартак“.
Достижения латвийских клубов на международных турнирах
Долгое время за всю историю Вирслиги только одному из клубов Высшей лиги удалось попасть в групповой турнир турнира, организованного УЕФА, только один раз. Это случилось в 2009/10 году. в сезоне 2011 года, когда это сделал ФК „Вентспилс“, выйдя в Лигу Европы УЕФА, второй по важности клубный турнир континента.
С другой стороны, ближе всего к попаданию в Лигу чемпионов УЕФА оказался „Сконто“, который три сезона подряд с 1997 по 1999 год доходил до последнего квалификационного раунда.
При этом в сезоне 2021 года Вирслига была всего в шаге от вступления в недавно созданную Лигу конференций УЕФА, но проиграла в последнем туре, досадно уступив чемпионам Гибралтара.
Лучшие футболисты и другие личные рекордсмены
Самый лучший игрок всех времен в истории чемпионата Латвии по футболу – это натурализованный российский футболист Михаил Михолапс. За свою карьеру он забил 210 голов и пять раз становился лучшим игроком турнира, являясь рекордсменом и по этому показателю.
На втором месте Виктор Добрецов, у которого 156 голов. Ему также принадлежит и рекорд по голам, забитым за один сезон – 36 Добрецову в 2004 году.
Иртс Карлсонс на третьем месте с 144 голами, Кристапс Гребис на четвертом месте с 130 голами, а Витс Римкус замыкает пятерку лучших с 129 голами.
Лишь пятерым футболистам в истории Премьер-лиги удалось завоевать награду лучшего игрока более одного раза. Помимо Михолапаса (5), это также получилось у Добрецова (3), Вийта Римкуса (2), Артура Карашаускаса (2) и Дарко Лемаича (2).
Между тем Валерий Афанасьев провел наибольшее количество матчей в истории Премьер-лиги (443). За ним следует Юрий Соколов (394), а замыкает тройку лидеров Гатис Калниняс (393).
Игроки с наибольшим количеством титулов - это защитники Михаил Землинскис и Олег Благонадеждин, завоевавшие в общей сложности 13 титулов в составе „Сконто“ (один из них в советское время).
Восемь титулов у грузинского легионера Зураба Ментешашвили (также „Сконто“), а семь у Игоря Степанова (в рядах „Сконто“).
У Эльви Стугли тоже есть существенное достижение. А именно, он был чемпионом последних шести лет в составе трех команд – дважды со „Спартаком“, трижды с ФК „Рига“ и в прошлом году с РФШ.