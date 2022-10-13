Чемпионат мира по баскетболу среди молодежи (до 19 лет). Каковы шансы сборной Литвы на победу?

И если вы ищете информацию конкретно о молодежном чемпионате мира по баскетболу (до 19 лет), вы попали в нужное место.

В следующем году 16 юношеских (до 19 лет) баскетбольных команд из разных стран мира снова будут бороться за звание чемпионов мира на проводимом раз в два года молодежном чемпионате мира по баскетболу. Чемпионат проводится уже 43 года, и до 2007 г. проходил каждые четыре года. Как литовцы пока выступили в чемпионате и каковы перспективы литовской сборной на будущее?

Предыдущие успехи Литвы в чемпионате и сегодняшняя ситуация

Сборная Литвы участвовала в чемпионате девять раз и выиграла три медали, начиная с 2003 года, когда они завоевали серебро, уступив в финале австралийцам.

Последняя победа литовцев была достигнута в 2013 г., когда они заняли третье место, а в 2011 г. золотые медали были завоеваны впервые, когда литовцы победили сербов 85-67 в борьбе за первое место. Ю. Валанчюнас набрал в матче 36 очков и был признан самым лучшим игроком чемпионата. Литовцы также имеют серебряные медали, завоеванные в 2003 году, уступив в финале только австралийцам.

В прошлогоднем чемпионате Латвии литовцам удалось дойти до четвертьфинала, где они уступили сборной Франции.

Статистические лидеры, игроки и перспективы на будущее

Сборная США, несомненно, является одним из лидеров, лидируя в рейтингах не только по количеству медалей, но и по результативности и наивысшему коэффициенту эффективности.

Сборная Литвы в 2021 году осталась на шестом месте, а в рейтинговых таблицах занимает достаточно высокое место среди лидеров других мировых команд. Литва по проценту трехочковых бросков занимает второе место после сборной Сербии, как и статистика бросков со штрафных после Японии, а статистика коэффициента эффективности выделяется на четвертом месте.