Чемпионат мира по баскетболу среди молодежи (до 19 лет). Каковы шансы сборной Литвы на победу?
Не нужно быть баскетбольным экспертом или активно следить за коэффициентами этого спорта, чтобы знать хотя бы часть того, что происходит на литовском баскетбольном небосклоне. Если вы уже читаете эту статью, значит, вам интересно и, возможно, вы ищете новости о предстоящих играх.
И если вы ищете информацию конкретно о молодежном чемпионате мира по баскетболу (до 19 лет), вы попали в нужное место.
В следующем году 16 юношеских (до 19 лет) баскетбольных команд из разных стран мира снова будут бороться за звание чемпионов мира на проводимом раз в два года молодежном чемпионате мира по баскетболу. Чемпионат проводится уже 43 года, и до 2007 г. проходил каждые четыре года. Как литовцы пока выступили в чемпионате и каковы перспективы литовской сборной на будущее?
Предыдущие успехи Литвы в чемпионате и сегодняшняя ситуация
Сборная Литвы участвовала в чемпионате девять раз и выиграла три медали, начиная с 2003 года, когда они завоевали серебро, уступив в финале австралийцам.
Последняя победа литовцев была достигнута в 2013 г., когда они заняли третье место, а в 2011 г. золотые медали были завоеваны впервые, когда литовцы победили сербов 85-67 в борьбе за первое место. Ю. Валанчюнас набрал в матче 36 очков и был признан самым лучшим игроком чемпионата. Литовцы также имеют серебряные медали, завоеванные в 2003 году, уступив в финале только австралийцам.
В прошлогоднем чемпионате Латвии литовцам удалось дойти до четвертьфинала, где они уступили сборной Франции.
Статистические лидеры, игроки и перспективы на будущее
Сборная США, несомненно, является одним из лидеров, лидируя в рейтингах не только по количеству медалей, но и по результативности и наивысшему коэффициенту эффективности.
Сборная Литвы в 2021 году осталась на шестом месте, а в рейтинговых таблицах занимает достаточно высокое место среди лидеров других мировых команд. Литва по проценту трехочковых бросков занимает второе место после сборной Сербии, как и статистика бросков со штрафных после Японии, а статистика коэффициента эффективности выделяется на четвертом месте.
Что касается игроков, то звезда сборной Литвы, Эжуолас Тубелис, входит в пятерку самых результативных игроков чемпионата, он первый по количеству перехватов и имеет хорошую статистику дабл-дабл, в то время как Нападающий Аугустас Марчюленис – третий по проценту результативных передач. Однако эти футболисты больше не будут выступать за сборную U19. Если сборной Литвы удастся попасть на чемпионат следующего года, есть шанс, что в нем сыграет родившийся в 2004 году Мотеюс Кривас, у которого в прошлом году была хорошая статистика игр.
Среди игроков из других стран мира, которые могут сыграть в следующем году и могут представлять угрозу для сборной Литвы, француз Виктор Вембаняма, которого называют суперталантом сборной Франции. У этого французского нападающего высокий КПД, и в случае победы сборной Франции он мог бы обогнать Чета Холмгрена и стать самым ценным игроком чемпионата.
Еще один талант сборной Канады — атакующий защитник Элайджа Фишер, известный своей взрывной энергией на баскетбольной площадке.
Есть в сборной Испании и перспективный игрок Хуан Нуньес, умеющий маневрировать в игре.
Перспективы юных талантов всех этих стран высоки и составляют серьезную конкуренцию сборной Литвы. И у Испании, и у Канады по золоту, а у Франции две бронзы и серебро. Литовцам стоит постараться, играя против Австралии и Сербии, у которых тоже немало сильных игрок и хорошая статистика побед.
Несмотря на сильную конкуренцию, сборная Литвы в настоящее время занимает седьмое место из 110 стран в общем рейтинге молодежного чемпионата мира по баскетболу (до 19 лет).
Чемпионат мира по баскетболу среди юношей до 19 лет пройдет в 2023 году, 24 июня - 2 июля в Венгрии.