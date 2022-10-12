Солнечные панели становятся все более популярными в силу зеленого поворота, а также начавшегося в период волн пандемии и продолжающегося из-за геополитической ситуации подорожания электроэнергии.

В Европе и Северной Америке установка солнечных панелей на крышах является стандартным энергетическим решением на протяжении десятилетий. В Эстонии эта тенденция начала набирать обороты в основном благодаря зеленому повороту и энергоэффективности в последнее десятилетие.

Однако в предвкушении большого зеленого поворота нельзя забывать, что у каждого сооружения кроме начала и эффективного периода эксплуатация есть также и конец, который рано или поздно наступит. Как происходит хранение, утилизация или переработка все возрастающей массы солнечных панелей, достигших конца своего жизненного цикла, и каково воздействие на окружающую среду в конце их жизненного цикла, до сих пор не совсем ясно. То же самое относится к электрическим ветряным турбинам и их частям. Эта тема требует отдельного рассмотрения.

Установка на крыше солнечных панелей

Солнечная панель может быть установлена ​​как на скатных, так и на плоских крышах. На скатной крыше панель обычно можно устанавливать с одной или двух сторон. На плоских крышах можно использовать большую часть поверхности крыши. Именно поэтому на плоских крышах стали создаваться целые солнечные электростанции, фотографии которых можно увидеть и в Интернете, и в прессе.

Данная статья посвящена плоским крышам .

Установка солнечных панелей на крышу — это не высшая математика, но все же требует специальных знаний и навыков, также нужно учитывать многие нюансы.

Панели должны быть установлены таким образом, чтобы не подвергать опасности конструкции всего здания, покрытие крыши , не препятствовать отводу с крыши дождевой воды и обеспечивать безопасное движение для обслуживания как самой крыши, так и панелей.