Водители, обратите внимание! 5 наиболее частых причин, по которым вызывают автопомощь

1. Возникновение технической неисправности – 871 случай

Самые распространенные случаи – это технические поломки подвески автомобиля и обрывы ремня генератора, а также менее значительные неполадки, в результате которых на приборной доске автомобиля загорается сигнальная лампочка и машина останавливается.

„Сегодняшние автомобили напичканы электроникой и датчиками, которые могут вести себя не так, как надо, – отметил управляющий портфелем автострахования ERGO Кайдо Нааритс. – Также популярны электрические стояночные тормоза и дверные замки, которые в нашем климате могут в любой момент перестать работать из-за воздействия влажности и мороза“.

2. Машина не заводится – 378 случаев

Чаще всего наблюдаются проблемы с гибридными автомобилями, которые в основном используют для передвижения на более короткие расстояния.

„Если вы используете автомобиль для коротких поездок в прохладную погоду, он не успевает достаточно зарядить аккумулятор, и поэтому для следующей поездки машина просто может не завестись. Когда автомобиль стоит энергию также потребляют различные датчики и электронные устройства. Как правило, владельцы старых автомобилей уже знают, что из-за возраста машины необходимо проверять аккумулятор и, по возможности, совершать более длительные поездки – поэтому они могут лучше предвидеть возможные проблемы и действовать более сознательно“, - добавил Нааритс.

3. Попадание в аварию – 339 случаев

Помощь эвакуатора чаще всего требуется при съезде с дороги, наезде на бордюр и столкновении с другим автомобилем или животным. Главный виновник повреждений кузова – спешка и невнимательность.

„Люди водят „автоматически“ и не всегда учитывают погоду и движение, поэтому аварии случаются очень легко“, - сказал Нааритс, отметив, что больше всего отвлекают водителей смартфоны и сенсорные экраны в новых автомобилях.

4. Лопнувшая шина – 254 случая

Водители не всегда способны учитывать дорожные условия и характеристики шин и дисков, что может привести к повреждению покрышек.