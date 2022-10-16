Водители, обратите внимание! 5 наиболее частых причин, по которым вызывают автопомощь
За девять месяцев текущего года за срочной автопомощью клиенты страховой компании ERGO обращались в общей сложности 1979 раз. ERGO рассказывает о пяти наиболее часто встречающихся проблемах, когда эта услуга требуется в самых разных уголках Эстонии.
1. Возникновение технической неисправности – 871 случай
Самые распространенные случаи – это технические поломки подвески автомобиля и обрывы ремня генератора, а также менее значительные неполадки, в результате которых на приборной доске автомобиля загорается сигнальная лампочка и машина останавливается.
„Сегодняшние автомобили напичканы электроникой и датчиками, которые могут вести себя не так, как надо, – отметил управляющий портфелем автострахования ERGO Кайдо Нааритс. – Также популярны электрические стояночные тормоза и дверные замки, которые в нашем климате могут в любой момент перестать работать из-за воздействия влажности и мороза“.
2. Машина не заводится – 378 случаев
Чаще всего наблюдаются проблемы с гибридными автомобилями, которые в основном используют для передвижения на более короткие расстояния.
„Если вы используете автомобиль для коротких поездок в прохладную погоду, он не успевает достаточно зарядить аккумулятор, и поэтому для следующей поездки машина просто может не завестись. Когда автомобиль стоит энергию также потребляют различные датчики и электронные устройства. Как правило, владельцы старых автомобилей уже знают, что из-за возраста машины необходимо проверять аккумулятор и, по возможности, совершать более длительные поездки – поэтому они могут лучше предвидеть возможные проблемы и действовать более сознательно“, - добавил Нааритс.
3. Попадание в аварию – 339 случаев
Помощь эвакуатора чаще всего требуется при съезде с дороги, наезде на бордюр и столкновении с другим автомобилем или животным. Главный виновник повреждений кузова – спешка и невнимательность.
„Люди водят „автоматически“ и не всегда учитывают погоду и движение, поэтому аварии случаются очень легко“, - сказал Нааритс, отметив, что больше всего отвлекают водителей смартфоны и сенсорные экраны в новых автомобилях.
4. Лопнувшая шина – 254 случая
Водители не всегда способны учитывать дорожные условия и характеристики шин и дисков, что может привести к повреждению покрышек.
„Низкопрофильные шины – обычное явление для новых автомобилей. Они обеспечивают хорошую управляемость и устойчивость, но в ущерб комфорту и долговечности. Статистика показывает, что проблемы с шинами возникают в летние месяцы, когда люди ездят чаще и преодолевают большие расстояния. Также никто не застрахован от того, что гвоздь, шуруп, осколок стекла или любой другой острый предмет с дороги попадет в шину и повредит ее“, - сказал Нааритс.
5. Машина застряла в песке или в снегу – 101 случай
В осенний период участились случаи, когда транспортное средство не может продолжать двигаться по раскисшей дороге или по мягкому покрытию.
„Такие случаи обычно происходят на даче или при выезде в лес, когда машину паркуют на траве или у обочины. Осенняя влага делает почву настолько мягкой, что часто своим ходом двигаться автомобиль не может“, - добавил Нааритс. Однако наиболее загруженной служба автопомощи оказывается зимой, когда люди не всегда могут адекватно оценить толщину снежного покрова и скользкость дорог.
Помимо указанных выше причин, водителям неоднократно требовалась помощь, чтобы попасть в машину (31 случай в этом году) или когда топливо в автомобиле заканчивалось на полпути (5 случаев).
По словам Тоомаса Салумаа, операционного директора компании OÜ Roheline Laine, предлагающей круглосуточную экстренную помощь и услуги по управлению ущербом, ситуация особенно критическая, когда помощь требуется в Западной Европе: „После пандемии загруженность эвакуаторов увеличилась в несколько раз, но заработная плата осталась прежней, из-за чего многие давно работающие буксиры ушли из отрасли, а оставшиеся предпочитают выполнять лишь высокооплачиваемые работы. Также многие автосалоны не хотят обслуживать машины с иностранными номерами или отодвигают сроки обслуживания на далекое будущее, в результате чего приходится везти машину в другой дилерский центр или ремонтную мастерскую“.