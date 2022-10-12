Латышский покерист выиграл более ста тысяч долларов на турнире Titans(1)
Самый успешный латвийский покерист всех времен Алексей Понаков, победил в турнире Титанов чемпионата мира по покеру формата онлайн казино, заработав на этом более ста тысяч долларов.
В турнире с бай-ином $5200, проходившем в рамках World Championship Of Online Poker 2022 (WCOOP), Понаков вышел победителем из 77 игроков. Общий призовой фонд составил 400 000 долларов, и 30-летний Понаков из Риги забрал более четверти его, получив в итоге 107 963 доллара.
Из 77 участников только девять лучших заработали призовые, а это означало, что для получения денег обязательно нужно было дойти до финального стола, за которым, разумеется, могут разместиться ровно девять игроков. Первым из девяти участников выпал игрок с ником P0KERPR02.0, который таким образом потерял деньги, но за финальным столом первый выбывший уже получил выигрыш в размере 12 470 долларов - кстати, им оказался профессиональный игрок в покер из Эстонии с ником DingeBrinker.
На самом деле можно сказать, что Эстонию представляли в каком-то смысле два игрока, потому что Понаков играл под эстонским флагом!
Результаты финального стола Tournament of Titans (бай-ин $5200):
Алексей „APonakov“ Понаков (Эстония) — $107 963
Пабло „pabritz“ Брито Сильва (Бразилия) — $80 864
Джорис „Билл Левински“ Руийс (Коста-Рика) — 60 567 долларов
Димитар „KuuL“ Данчев (Болгария) — $45 365
Артем „water age“ Веженков (Таиланд) — $33 978
Dih21 (Бразилия) — 25 449 долларов
Survern (Норвегия) — 19 061 $
Никлас „Lena900“ Астедт (Швеция) — 14 277 долларов
ДингеБринкер (Эстония) — $12 470
Два браслета WSOP и пять миллионов призовых — блестящая карьера Понакова
Чуть больше ста тысяч долларов, заработанных на этом турнире, — это очень и очень большие деньги для более чем 99 процентов человечества, но, учитывая карьеру Понакова, эту победу нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим. Только лишь в турнирах World Series of Poker (WSOP) Понаков пять раз зарабатывал еще большие призовые.
Самый большой триумф в карьере 30-летнего латыша пришелся на июнь этого года, когда он вышел на первое место в турнире высокого уровня по безлимитному холдему World Series of Poker с призовым фондом в $100 000. Там Понаков, до сих пор игравший, как правило, в онлайн-покер, обыграл в хедз-апе последнего соперника легенды покера Фила Айви и обналичил предназначенный победителю призовой фонд – 1 897 363 доллара! Помимо Айви, Понакову удалось победить на этом турнире в общей сложности еще 60 соперников.
„Я никогда так не выигрывал в онлайн турнирах“, — сказал Понаков журналистам после крупной победы. „Наконец-то я смог это сделать. На данный момент нет ничего лучше этого!“
Однако у Понакова есть еще один браслет World Series of Poker - его он заработал в онлайн казино игре в ноябре 2021 года, заняв первое место среди 230 участников турнира с бай-ином в $7777. Призовой фонд этого турнира составил 342 491 доллар.
Всего в 2010 г. онлайн покер , за свою карьеру выиграл более 5 800 000 долларов призовых, что делает его самым успешным игроком в истории латвийского покера. Только три латвийских игрока перешагнули отметку в один миллион по этому показателю. Михаил Морозов, который выиграл 2,1 миллиона и Виталий Заворотний, выигравший 1,3 миллиона.
Для сравнения: на первом месте в соответствующем эстонском подсчете стоит Маркку Коплимаа, который является единственным эстонским игроком в покер, показавшим более миллиона долларов призовых – на его счету 1,3 миллиона. Может быть, меньше, чем удалось заработать Понакову в одном турнире за последнее время!