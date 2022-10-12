Латышский покерист выиграл более ста тысяч долларов на турнире Titans

В турнире с бай-ином $5200, проходившем в рамках World Championship Of Online Poker 2022 (WCOOP), Понаков вышел победителем из 77 игроков. Общий призовой фонд составил 400 000 долларов, и 30-летний Понаков из Риги забрал более четверти его, получив в итоге 107 963 доллара.

Из 77 участников только девять лучших заработали призовые, а это означало, что для получения денег обязательно нужно было дойти до финального стола, за которым, разумеется, могут разместиться ровно девять игроков. Первым из девяти участников выпал игрок с ником P0KERPR02.0, который таким образом потерял деньги, но за финальным столом первый выбывший уже получил выигрыш в размере 12 470 долларов - кстати, им оказался профессиональный игрок в покер из Эстонии с ником DingeBrinker.

На самом деле можно сказать, что Эстонию представляли в каком-то смысле два игрока, потому что Понаков играл под эстонским флагом!

Результаты финального стола Tournament of Titans (бай-ин $5200):

Алексей „APonakov“ Понаков (Эстония) — $107 963 Пабло „pabritz“ Брито Сильва (Бразилия) — $80 864 Джорис „Билл Левински“ Руийс (Коста-Рика) — 60 567 долларов Димитар „KuuL“ Данчев (Болгария) — $45 365 Артем „water age“ Веженков (Таиланд) — $33 978 Dih21 (Бразилия) — 25 449 долларов Survern (Норвегия) — 19 061 $ Никлас „Lena900“ Астедт (Швеция) — 14 277 долларов ДингеБринкер (Эстония) — $12 470

Два браслета WSOP и пять миллионов призовых — блестящая карьера Понакова

Чуть больше ста тысяч долларов, заработанных на этом турнире, — это очень и очень большие деньги для более чем 99 процентов человечества, но, учитывая карьеру Понакова, эту победу нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим. Только лишь в турнирах World Series of Poker (WSOP) Понаков пять раз зарабатывал еще большие призовые.