В эстонском языке есть выражение „ждать белый корабль“ („valget laeva ootama“). Оно возникло в середине 19-го века, когда некоторые эстонские крестьяне собирались в Ласнамяэ и ждали прибытия белого корабля, который должен был отвезти их в лучшее для жизни место. Об этом писали газеты того времени. Сначала это были лишь слухи, потом на этом стал настаивать религиозный лидер Яанус Лейнберг, или пророк Малтсвет, как он сам себя называл. Его последователи в июле 1861 года собрались, чтобы ждать „белый корабль“, но тот так и не пришел. С тех пор выражение „ждать белый корабль“ стало означать большие надежды, которым не суждено сбыться.

Это выражение вспомнили вчера, когда выяснилось, что плавучий терминал со сжиженным природным газом придет в Финляднию, а не в Эстонию, как ожидалось. До этого роль „пророка Малтсвета“ играло правительство, которое упорно повторяло, что терминал непременно придет в Эстонию. Alexela и Infortar даже начали спешно развивать в Палдиски необходимую инфраструктуру, чтобы все было готово, когда прибудет „белый корабль“.

Но вчера пришла неожиданная новость, что плавучий СПГ-терминал направится в Финляндию, а не в Эстонию. И то, что до этого говорило правительство, выглядит теперь нелепостью, тем более что предприятия Alexela и Infortar прилагали большие усилия, чтобы через Палдиски мог поступать СПГ. На вчерашние новости наше правительство отреагировало неловким молчанием, и только Урмас Рейнсалу требовал расследования. Но и без этого стало ясно, что руководство страны было слишком воодушевлено неоправданными надеждами, которые также внушило обществу и предпринимателям.