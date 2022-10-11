ОТ РЕДАКЦИИ | Спасительный белый корабль для Эстонии - это сланец(34)
У Эстонии уже есть свой „белый корабль“, и он находится в Ида-Вирумаа.
В эстонском языке есть выражение „ждать белый корабль“ („valget laeva ootama“). Оно возникло в середине 19-го века, когда некоторые эстонские крестьяне собирались в Ласнамяэ и ждали прибытия белого корабля, который должен был отвезти их в лучшее для жизни место. Об этом писали газеты того времени. Сначала это были лишь слухи, потом на этом стал настаивать религиозный лидер Яанус Лейнберг, или пророк Малтсвет, как он сам себя называл. Его последователи в июле 1861 года собрались, чтобы ждать „белый корабль“, но тот так и не пришел. С тех пор выражение „ждать белый корабль“ стало означать большие надежды, которым не суждено сбыться.
Это выражение вспомнили вчера, когда выяснилось, что плавучий терминал со сжиженным природным газом придет в Финляднию, а не в Эстонию, как ожидалось. До этого роль „пророка Малтсвета“ играло правительство, которое упорно повторяло, что терминал непременно придет в Эстонию. Alexela и Infortar даже начали спешно развивать в Палдиски необходимую инфраструктуру, чтобы все было готово, когда прибудет „белый корабль“.
Но вчера пришла неожиданная новость, что плавучий СПГ-терминал направится в Финляндию, а не в Эстонию. И то, что до этого говорило правительство, выглядит теперь нелепостью, тем более что предприятия Alexela и Infortar прилагали большие усилия, чтобы через Палдиски мог поступать СПГ. На вчерашние новости наше правительство отреагировало неловким молчанием, и только Урмас Рейнсалу требовал расследования. Но и без этого стало ясно, что руководство страны было слишком воодушевлено неоправданными надеждами, которые также внушило обществу и предпринимателям.
Разбираться в том, чтобы найти ответственного за этот провал, в правительстве, естественно, не хотят, и едва ли это помогло бы преодолеть дефицит газа. Но тем не менее, для правительства все равно достаточно работы. В Эстонии есть свой „белый корабль“ - это сланцы. Уже во время напряжения с Ираном в начале 2010 года и во время первых путинских захватов в Украине в 2014-2015 гг., в Эстонии начали говорить о том, что сланцы являются „планом В“ в случае, если с поставками газа с Ближнего Востока и из России возникнут серьезные проблемы.
Теперь эти проблемы возникли, и ситуация требует решения. Нужна политическая воля и инвестиции в эту отрасль, потому что наши знания про сланец в Эстонии - одни из лучших в мире. Необходимо предпринять усилие, чтобы перевести котельные с газа на сланцевое масло. Кроме того, не стоит забывать, что еще в начале 1980-х годов в Ида-Вирумаа газ тоже производился из сланца. Все эти навыки, опыт и возможности нужно сейчас применить, тем более, что это принесло бы большую пользу Ида-Вирумаа.