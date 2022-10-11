Поможет ли питание снизить тревожность?(2)
Нутрициолог и Коуч по здоровью Катрин Шейн продолжает вести свой блог на RusDelfi и делится полезными рекомендациями для тех, кто в последнее время подвержен стрессу.
Повышенная тревожность человека связана с тем, что на фоне стресса идет выброс адреналина, а затем организм вырабатывает гормон стресса кортизол с целью „защитить“ организм. На фоне высокого уровня кортизола человек может испытывать проблемы со сном, повышенную эмоциональность, тревожность, тремор рук, смешанность мыслей, прокрастинацию.
Важно понимать, что эндокринная система (гормоны) человека во многом зависит от состояния микрофлоры кишечника человека. То есть от того, какие бактерии преобладают в организме - такое и настроение. Чем больше положительных бактерий, тем эффективнее происходит выработка серотонина - гормона счастья. Если же человек угнетает свои бактерии неправильным питанием, то происходит рост отрицательных, вредных бактерий и выработка серотонина снижается. При этом стоит учитывать, что сам по себе серотонин вытесняет кортизол, который и заставляет человека чувствовать тревожность.
Исходя из этих процессов делаем простой вывод: питание может легко скорректировать ваше психоэмоциональное состояние и снизить тревожность. Для этого нужно выбирать продукты для взращивания полезных бактерий и подавлять рост вредных.
Для того, чтобы увеличить число полезных бактерий, в рацион стоит добавить:
Отруби, псиллиум и другие виды дополнительной клетчатки - 15 гр в день с большим количеством воды
Ферментированные продукты (квашеная капуста/кимчи/чайный гриб). В первой половине дня с мясом/птицей
Костный бульон
Яблочный уксус. Это отличный вариант для начала дня: стакан теплой воды с 1ч.л. яблочного уксуса
Масла: кокосовое, конопляное, гхи (топленное сливочное). По 1ч.л. в день.
Все виды наземных овощей
Для подавления вредных бактерий добавляйте в рацион „антибактериальные“ продукты. Антибактериальными свойствами обладают:
Куркумин, чеснок и лук: добавляйте во все блюда
Корица, кардамон, натуральный мед
Гималайская соль (розовая соль)/ морская соль
Кокосовое молоко/сливки
Имбирь, розмарин, орегано. Заливайте такой микс водой на ночь и на следующий день у вас будет готов антибактериальный напиток на весь день.
Старайтесь минимизировать потребление любых сладких продуктов, кофе и алкоголя. Такой баланс отлично поддержит вашу нервную систему в период повышенного уровня стресса.