Поможет ли питание снизить тревожность?

Важно понимать, что эндокринная система (гормоны) человека во многом зависит от состояния микрофлоры кишечника человека. То есть от того, какие бактерии преобладают в организме - такое и настроение. Чем больше положительных бактерий, тем эффективнее происходит выработка серотонина - гормона счастья. Если же человек угнетает свои бактерии неправильным питанием, то происходит рост отрицательных, вредных бактерий и выработка серотонина снижается. При этом стоит учитывать, что сам по себе серотонин вытесняет кортизол, который и заставляет человека чувствовать тревожность.



Исходя из этих процессов делаем простой вывод: питание может легко скорректировать ваше психоэмоциональное состояние и снизить тревожность. Для этого нужно выбирать продукты для взращивания полезных бактерий и подавлять рост вредных.