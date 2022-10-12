ПОДКАСТ | Не бухать и не болтать лишнего: как россиянам адаптироваться за рубежом

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0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Delfi Meedia Тбилиси и "русские домой": почему россияне выбрали Грузию 1x 0.25

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Николай Левшиц живет в Грузии с 2019 года, недавно у него родился ребенок в Тбилиси. Сейчас Николай помогает местным адаптироваться в стране, рассказывает про законы, порядки и историю государства.

„Можно сравнить нынешний поток эмиграции и то, что было в конце февраля. Сейчас приехали люди, которые более аполитичны. Тогда уезжали несогласные с войной, с самим фактом войны. Сейчас, будем честными, есть часть людей, которые не хотят ехать воевать в Украину и не хотят, чтобы их убили. Это личные мотивы, а не общественные. Они правильные, но они более рациональные.

Сейчас из России много уехало тех, кто может работать дистанционно. Если ты инженер или продавец, то тут без знания грузинского будет сложно, тяжело найти работу и обосноваться. Если ты маркетолог, IT-специалист, то будет попроще работать онлайн. Средняя зарплата в Грузии 1200 лари, это 400 долларов. Если человек получает 1000 долларов, то тут можно прожить комфортно“, - говорит он во время прогулки по центральному району города.

По его словам, сейчас нельзя расслабляться. Он советует смотреть, думать, никуда не спешить, не болтать лишнего, не особенно много бухать. „Я понимаю, Грузия, недорогое вино, хинкали, хачапури, желудок и голова расслабляются. Сейчас не надо. Надо помнить, что это другая страна, другой менталитет, другие устои. Грузия очень патриархальная страна, самый уважаемый человек в Грузии - Патриарх Илия II. Есть давние традиции, тяжелое отношение к ЛГБТ. Также мы рассказываем, как открыть счет, какая медицина, налоги, бытовые вещи“.