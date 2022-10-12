ПОДКАСТ | Не бухать и не болтать лишнего: как россиянам адаптироваться за рубежом(2)
Россияне массово спасаются в Грузии от призыва на войну. После начала мобилизации сотни тысяч россиян покинули страну, многие бежали в Тбилиси. В то же время местные помнят о войне в 2008 году, поддерживают Украину и встречают приезжих антироссийскими лозунгами. Репортер RusDelfi поговорил в Тбилиси с представителем Free Russia Foundation in Georgia, российским журналистом Николаем Левшицем. Слушайте подкаст!
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Николай Левшиц живет в Грузии с 2019 года, недавно у него родился ребенок в Тбилиси. Сейчас Николай помогает местным адаптироваться в стране, рассказывает про законы, порядки и историю государства.
„Можно сравнить нынешний поток эмиграции и то, что было в конце февраля. Сейчас приехали люди, которые более аполитичны. Тогда уезжали несогласные с войной, с самим фактом войны. Сейчас, будем честными, есть часть людей, которые не хотят ехать воевать в Украину и не хотят, чтобы их убили. Это личные мотивы, а не общественные. Они правильные, но они более рациональные.
Сейчас из России много уехало тех, кто может работать дистанционно. Если ты инженер или продавец, то тут без знания грузинского будет сложно, тяжело найти работу и обосноваться. Если ты маркетолог, IT-специалист, то будет попроще работать онлайн. Средняя зарплата в Грузии 1200 лари, это 400 долларов. Если человек получает 1000 долларов, то тут можно прожить комфортно“, - говорит он во время прогулки по центральному району города.
По его словам, сейчас нельзя расслабляться. Он советует смотреть, думать, никуда не спешить, не болтать лишнего, не особенно много бухать. „Я понимаю, Грузия, недорогое вино, хинкали, хачапури, желудок и голова расслабляются. Сейчас не надо. Надо помнить, что это другая страна, другой менталитет, другие устои. Грузия очень патриархальная страна, самый уважаемый человек в Грузии - Патриарх Илия II. Есть давние традиции, тяжелое отношение к ЛГБТ. Также мы рассказываем, как открыть счет, какая медицина, налоги, бытовые вещи“.
„Важно уточнить, в Грузии много русскоговорящих. Еще тут живет 280 000 азербайджанцев, 200 000 армян. Нужно сосуществовать всем вместе. Соблюдать правила, соблюдать законы… Я, наверное, плохой рассказчик. Я не про жаренные факты, конфликты… В отличие от многих, мне в следующем году 45 лет. Я выходил на Болотную в 2012 году, тогда мне было 34. Мы были идеалистами, романтиками, много работали для смешения путинского режима. Но Путин никуда не делся. Ему 70 лет. Возможно, еще 10 лет никуда не денется. Будем откровенны, революционных настроений в России нет. Поводов было много: пенсионная реформа, отмена выборов, репрессии, Навальный. Выходит 2-3 тысячи человек, максимум 50 тысяч. Это не миллион.
Я всегда говорю, надо бороться, важно бороться, и это можно делать из Грузии, стран Балтии, Европы. Но мы не знаем, сколько проживет Путин. Сейчас важно думать о себе, о семье, о жизни. У меня недавно родился здесь ребенок, ему 9 месяцев. Я на него смотрю, он улыбается, смеется. Вот мимо проходил Леша Дулинков, у него три ребенка, старшему семь лет. Что ему делать? В Калуге сидеть в тюрьме? Или он будет в Грузии работать, даст детям образование“, - сказал Левшиц в подкасте RusDelfi.
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