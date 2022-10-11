Полицейские и спасатели спасли от возможной аварии на дороге полторы сотни заблудившихся овец

Сегодня ночью патрульная бригада полицейского участка Ида-Харью получила вызов на автобусную остановку в деревне Йыэляхтме, где более 100 овец бежали по дороге в направлении Нарвы.

По прибытии члены патрульной бригады заметили, что две овцы застряли в канаве. На помощь также была вызвана бригада спасательной команды Мууга. Вместе они вытащили и освободили застрявших овец.

Затем стадо из 150 овец было отправлено их владельцем обратно на пастбище. Выяснилось, что овцы сбежали с пастбища и забрели на два километра от него.

„К счастью, их заметил проезжающий человек, который позвонил в Центр тревоги и помигал фарами другим водителям, чтобы они были осторожны. Спасибо, Антс, что заметили и позаботились!“ — написали полицейские в социальных сетях.