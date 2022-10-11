Чемпион мира по легкой атлетике дисквалифицирован на 22 месяца

Прошлым летом Уджи сдал положительный тест, когда в его организме нашли запрещенное вещество остарин.

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU), объявила, что из-за того, что Уджи случайно употребил допинг, он получил более короткий срок, чем обычно.

Глава AIU Бретт Клотье подтвердил, что их расследование показало, что Уджи употреблял пищевую добавку, в которой находилось запрещенное вещество.

Дисквалификация Уджи вступила в силу 6 августа 2021 года и завершится 5 июня 2023 года.

Британцы были лишены медали на Олимпиаде в Токио из-за положительного теста Уджи, награда перешла сборной Канады, бронза — команде Китая. Победителями эстафеты были итальянцы.