Чемпион мира по легкой атлетике дисквалифицирован на 22 месяца(1)
Чиджинду Уджа, завоевавший серебряную медаль в эстафете 4х100 м в составе британской сборной на прошлогодней Олимпиаде в Токио, дисквалифицирована на 22 месяца за допинг.
Прошлым летом Уджи сдал положительный тест, когда в его организме нашли запрещенное вещество остарин.
Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU), объявила, что из-за того, что Уджи случайно употребил допинг, он получил более короткий срок, чем обычно.
Глава AIU Бретт Клотье подтвердил, что их расследование показало, что Уджи употреблял пищевую добавку, в которой находилось запрещенное вещество.
Дисквалификация Уджи вступила в силу 6 августа 2021 года и завершится 5 июня 2023 года.
Британцы были лишены медали на Олимпиаде в Токио из-за положительного теста Уджи, награда перешла сборной Канады, бронза — команде Китая. Победителями эстафеты были итальянцы.