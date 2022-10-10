„Никакого военного смысла“. Михаил Самусь о ракетных ударах по крупнейшим городам Украины
На YouTube канале „Настоящее время“ военный эксперт Михаил Самусь прокомментировал сегодняшние удары по Киеву и другим городам Украины. Он считает, что власть в России перешла в руки военной хунты во главе с Пригожиным и Кадыровым.
Сегодня в качестве ответа на взрыв на Крымском мосту Россия нанесла массированные ракетные удары по всей Украине. Целью были объекты критической инфраструктуры, погибли люди. В новостном эфире канала „Настоящее время“ ведущий Алексей Александров обсудил с украинским военным экспертом эти удары и то, что, по его мнению, происходит с российской властью прямо сейчас.
Ведущий: Михаил, здравствуйте. Простите за этот очень банальный вопрос, насколько было ожидаемо то, что сегодня утром произойдет ракетная атака по украинским городам? Насколько можно было ожидать этой атаки после взрыва на Крымском мосту?
Михаил Самусь: Кроме взрыва на Крымском мосту, естественно, происходили еще другие процессы. Например, буквально вчера, когда я анализировал ситуацию, я в некоторых эфирах говорил, что в России сейчас происходит изменение структуры власти, и к власти приходит хунта во главе с Пригожиным и Кадыровым, как бы это вас не удивляло.
Путин фактически утратил влияние на ситуацию. Сейчас эта группа людей, которые позиционируются, как наиболее близкие, скажем так, друзья Путина, пытаются играть на его эмоциях. Они взяли себе в команду Суровикина, как одного из самых жестоких генералов. Фактически эта военная хунта использует Суровикина и его амбиции стать начальником генерального штаба, и, скажем так, возглавить военную верхушку. Используют его амбиции для этой ситуации. Вчера было понятно, что Путин как-то будет реагировать, но Суровикин, насколько я понимаю, предложил… а он, кстати, кроме того, что его назначили фактически сейчас главой параллельного генштаба, они назвали его командующим объединённой группировкой сил, которые ведут так называемую специальную военную операцию. То есть это отдельный сейчас генеральный штаб в подчинении Пригожина.
Фактически Пригожин, который создавал и армию троллей, и свои ГРУшные частные военные компании, является военно-политическим руководителем вооруженных сил России. Он превращает все вооружённые силы в частную военную компанию, у которой нет моральных принципов, у которых есть только задача уничтожать гражданское население, сеять смерть и ужас. И вот Суровикин, который еще давил танками гражданских в Москве во время путча, он был как раз путчистом…
Ведущий: В 91-м году
Михаил Самусь: Да, и вчера Пригожин, кстати, сказал, что если бы у Суровикина было больше патронов и снарядов в тот момент для его танков в 91-м году, то они бы жили в совершенно другой стране.
К власти сейчас пришла военная хунта, и с военной точки зрения эти удары по городам Украины вообще никакого значения не имеет. Это демонстрация Путину, ну и российскому народу, что пришли настоящие руководители. Пришел Суровикин, в отличие от Шойгу и Герасимова, тот, который может убивать людей – ему всё равно. Он будет уничтожать. Он играет на чувствах. А главная мечта, оказывается – это чтобы киевляне не пили утром кофе.
С военной точки зрения они работают сейчас абсолютно контрпродуктивно: у них нет готового сухопутного компонента, который бы мог продолжить эту операцию. Если исходить из классики военных операций – после таких ракетных ударов должны пойти воздушные удары, то есть авиация с ещё более массовыми ударами, и потом наземные силы, это они должны были сделать 24 февраля, но у них ничего не получилось.
Сейчас осуществляется как бы „попытка номер два“, но у них нет сухопутного компонента: регулярная армия уничтожена, а „мобики“ ещё не готовы, то есть сейчас совершенный раздрай. Военная хунта пытается убедить Путина, что они теперь могут решить вопросы. Они решают свою внутреннюю военно-политическую задачу. Для Украины сейчас самое главное – оставаться спокойной и понимать, что наступает главный шанс для для нас и для вооруженных сил Украины: очистить от российских оккупантов нашу территорию, возможно, и нанести удары уже по российской территории.
Если Путин… или Пригожин, я уже не знаю, кто сейчас президент России... Я думаю Пригожин все же… если Пригожин сейчас прилетит в Минск и начнет уговаривать лично Лукашенко, и тот все-таки влезет, то придётся освобождать ещё и Беларусь. Суть в том, что они скинули все, что у них есть, с точки зрения ракетного потенциала. Я думаю, что после этих ударов у них останется минимальный запас высокоточных ракет. Старых, типа Х-22 или ракет С-300, у них еще много, но это не оружие, это – террористический инструмент.
После сегодняшней ситуации Россия окончательно превратилась в военную хунту. Украина, я надеюсь, начнёт ещё более активное наступление.
Что касается стран Запада, США… Я не знаю, какие ещё нужны аргументы, чтобы объявить Россию страной-террористом или спонсором террористов.
Я не знаю, что ещё нужно сделать, чтобы нам передали Patriot – систему противоракетной обороны. НАТО говорит: „Мы не хотели бы входить в этот конфликт“. Ребята, придётся уже входить, потому что дальше ждать нельзя. Сколько можно смотреть на на то, что делает хунта во главе с Пригожиным?! Я могу просто объяснить нашим друзьям на Западе: Пригожин – это не Путин. Суровикин – это даже не Герасимов. Это люди без принципов, без морали, они могут нанести удар и по Парижу, если им захочется. И я не знаю, как будут потом реагировать наши союзники по НАТО – Соединенные Штаты. Сейчас есть шанс нанести мощный удар по России и прекратить эту войну, иначе потом будет ещё хуже. И хуже будет не только в Киеве или во Львове, или в Кривом Роге – это будет коллапс демократических ценностей, коллапс демократического мира.
Ведущий: Михаил, наверное, странно Вам этот вопрос задавать, но тем не менее. Как по-вашему, внутри российских силовиков, внутри российского министерства обороны – Шойгу или какие-то другие высокопоставленные люди в генштабе, в ФСО, в ФСБ – они никак не против того, что Пригожин и Кадыров, как вы говорите, получают власть?
Михаил Самусь: Здесь очень интересная схема: у военных вычищено напрочь чувство достоинства, чести и вообще готовности к какому-то протесту. Путинская система за эти годы вырастила людей, которые не готовы возглавить какой-то протест или даже недовольство. Все генералы – это люди, которые держатся на коррупции, держатся на том, чтобы не утратить свой пост, и никто из них не восстанет.
Я ещё забыл одну деталь сказать: Крымский мост. Я уверен, что Крымский мост был подорван группой Пригожина и Кадырова вместе с ГРУ. Придворная спецслужба Кадырова и Пригожина – это ГРУ. Если вспомнить, с кем работал Пригожин, – это фабрика троллей и ЧВК Вагнера. Это чисто ГРУшный проект. Там нет никаких других связей. Поэтому ГРУ сейчас является спецслужбой этой военной хунты. А министерство обороны и вооруженные силы будут полностью подчиняться. Происходит дискредитация ФСБ. Потому что ФСБ ненавидит Кадырова, а он ненавидит ФСБ. И он увидел в Пригожине и ГРУ шанс – уничтожить верхушку ФСБ. И при приходе к власти, возможно, Путин даже останется, как некая фигура для того, чтобы не менять в стране ощущения присутствия Путина. Возможно, по их мнению путинизм должен продолжаться, чтобы не объяснять приход Пригожина к власти. Пусть остаётся человек-кукла, который уже ничего не решает. Путин в основном ориентировался на ФСБ, на тех людей, с которыми он всегда работал. Патрушев, который был его начальником, претендовал на пост и хотел быть во власти вместе со своим сыном. Но, судя по всему, ребята Пригожина опередили Патрушева. И это был удар по ФСБ, потому что очевидно, что за мост отвечала именно ФСБ. А все эти сообщения, что, оказывается, ФСБ не занималась Крымским мостом… интересно, чем они тогда занимались?! Поэтому это удар не только по ФСБ, но и удар по армии, которая превращается фактически в ЧВК Вагнера, с теми же моральными принципами убийц и мародеров. Но здесь маленький аспект: регулярная армия уничтожена. Профессионалов очень мало. Есть немного зеков и много „мобиков“. Это не та армия, с которой Пригожин может чего-то достичь на поле боя. Я думаю, они считают, что эти ракетные удары позволят им пойти вперёд и каким-то образом принудить Украину капитулировать. На самом деле у них нет этих сил. Они могут создать какую-то видимость, но, возможно, получат совершенно другой результат.
Ведущий: Михаил, у меня к вам остался вопрос: мы слышали угрозы от российского руководства о новых ракетных ударах, но можно ли вообще к такому на восьмом месяце войны подготовиться?
Михаил Самусь: Подготовиться к такому, наверное, невозможно. У России очень много неточных ракет, к сожалению, которые могут наносить террористические атаки. Мы давно говорили, что единственный способ противодействия ракетным ударам – это противоракетная оборона. Но опять же, Украина - самая большая по территории страна в Европе. У нас много объектов критической инфраструктуры. Страна развитая. Это не пустыня, в который нужно защитить всего один объект. Нам много чего приходится защищать. И восьмой месяц мы говорим про противоракетную оборону, на которую, к сожалению, наши союзники очень медленно решались. В Европе с системами противоракетной обороны сложно. С авиацией – тоже. Поэтому основные надежды были на Соединённые Штаты. Но я надеюсь, что они поймут, что вся противоракетная оборона и все системы Patriot, которые находятся на территории Соединенных Штатов и Европы, сейчас нужны украинцам больше, чем кому-либо.
После победы над Россией мы поможем нашим союзникам: будем выпускать систему ПВО, можем поставить ее возле каждого столба в Париже, в Праге или в Берлине, но сейчас Киеву, Львову, Кривому Рогу, Днепру и Одессе нужны эти системы. Я думаю, уже не может быть никаких аргументов, чтобы не передать нам систему ПВО.
Кроме того, я ещё раз напоминаю, что эти ракетные удары никакого военного смысла не имеют. Украина владеет стратегической инициативой на поле боя. Сейчас нужно продолжать, более того, усиливать наше наступление. И я думаю, что пора переносить удары на территории России. Неплохо было бы сейчас провести удары по Москве. Да, будут будут угрозы ядерным оружием, но, думаю, что сегодня Путин об этом и так заявит. Он человек сумасшедший, неадекватный.
Поэтому только система ПВО и только вооружённые силы Украины могут решить этот всемирный вопрос, что делать с Путиным и Пригожиным.
Нужно так сделать, чтобы Пригожина и Кадырова конфликты внутри России занимали больше, чем интерес к Украине. У них сейчас только идиотская идеология Дугина-Путина, что, захватив Украину, они смогут решить вопрос геополитического противостояния с морем. Я даже не могу назвать это теорией – это геополитический идиотизм, возведенный в ранг государственной политики.
Ведущий: Михаил, спасибо вам большое.