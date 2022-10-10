„Никакого военного смысла“. Михаил Самусь о ракетных ударах по крупнейшим городам Украины

Я не знаю, что ещё нужно сделать, чтобы нам передали Patriot – систему противоракетной обороны. НАТО говорит: „Мы не хотели бы входить в этот конфликт“. Ребята, придётся уже входить, потому что дальше ждать нельзя. Сколько можно смотреть на на то, что делает хунта во главе с Пригожиным?! Я могу просто объяснить нашим друзьям на Западе: Пригожин – это не Путин. Суровикин – это даже не Герасимов. Это люди без принципов, без морали, они могут нанести удар и по Парижу, если им захочется. И я не знаю, как будут потом реагировать наши союзники по НАТО – Соединенные Штаты. Сейчас есть шанс нанести мощный удар по России и прекратить эту войну, иначе потом будет ещё хуже. И хуже будет не только в Киеве или во Львове, или в Кривом Роге – это будет коллапс демократических ценностей, коллапс демократического мира.

Я ещё забыл одну деталь сказать: Крымский мост. Я уверен, что Крымский мост был подорван группой Пригожина и Кадырова вместе с ГРУ. Придворная спецслужба Кадырова и Пригожина – это ГРУ. Если вспомнить, с кем работал Пригожин, – это фабрика троллей и ЧВК Вагнера. Это чисто ГРУшный проект. Там нет никаких других связей. Поэтому ГРУ сейчас является спецслужбой этой военной хунты. А министерство обороны и вооруженные силы будут полностью подчиняться. Происходит дискредитация ФСБ. Потому что ФСБ ненавидит Кадырова, а он ненавидит ФСБ. И он увидел в Пригожине и ГРУ шанс – уничтожить верхушку ФСБ. И при приходе к власти, возможно, Путин даже останется, как некая фигура для того, чтобы не менять в стране ощущения присутствия Путина. Возможно, по их мнению путинизм должен продолжаться, чтобы не объяснять приход Пригожина к власти. Пусть остаётся человек-кукла, который уже ничего не решает. Путин в основном ориентировался на ФСБ, на тех людей, с которыми он всегда работал. Патрушев, который был его начальником, претендовал на пост и хотел быть во власти вместе со своим сыном. Но, судя по всему, ребята Пригожина опередили Патрушева. И это был удар по ФСБ, потому что очевидно, что за мост отвечала именно ФСБ. А все эти сообщения, что, оказывается, ФСБ не занималась Крымским мостом… интересно, чем они тогда занимались?! Поэтому это удар не только по ФСБ, но и удар по армии, которая превращается фактически в ЧВК Вагнера, с теми же моральными принципами убийц и мародеров. Но здесь маленький аспект: регулярная армия уничтожена. Профессионалов очень мало. Есть немного зеков и много „мобиков“. Это не та армия, с которой Пригожин может чего-то достичь на поле боя. Я думаю, они считают, что эти ракетные удары позволят им пойти вперёд и каким-то образом принудить Украину капитулировать. На самом деле у них нет этих сил. Они могут создать какую-то видимость, но, возможно, получат совершенно другой результат.