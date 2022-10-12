Невероятная история: подстреливший кошку мужчина сам оплатил ее лечение

Когда вечером 5 октября хозяйка кошки Эммы пошла в подвал, то обнаружила свою любимицу в очень беспомощном состоянии. Животное с трудом проскользнула в дом через открытое окно, и стала тщательно вылизывать заднюю лапу. Она не могла на нее ступить, и причиной тому была крошечная и едва заметная ранка. Хозяйка подумала поначалу, что может быть киске досталось от собаки, или напоролась на какой-то штырь...

Подождали до утра, но состояние здоровья Эммы еще больше ухудшилось. Тогда Эмму доставили в ветеринарную клинику, где обнаружили, что кость лапы раздробила пуля. На следующий день животному сделали операцию и отправили на домашнее лечение. А хозяйка кошки написала заявление в полицию.

Однако вечером хозяйке позвонил сосед, признался в содеянном и выразил искреннее сожаление. Признал, что нехорошо получилось. По словам соседа, якобы во дворе было много кошек, а его жена как раз там занималась рыбой, кошки окружили ее, и женщина попросила мужа что-то сделать, а он не нашел ничего лучшего, как схватиться за ружье. Одна из путь попала в Эмму.

Потом мужчину замучила совесть и он решил помочь с лечением кошки. Хозяйка в ответ пообещала в дальнейшем сама гулять со своим животным.

„За мою карьеру защитника животных я подобную историю слышу впервые: чтобы подстреливший животное человек сам связался с хозяином, раскаялся в содеяннои и добровольно покрыл все расходы, связанные с лечением. Сумма вообще-то немалая. Стрельбу я, естественно, осуждаю, но последовавшее за этим джентльменское поведение могу только похвалить - он поступил как мужчина и ответил за содеянное“, - отмечает основатель волонтеркой организации Loomapäästegrupp Хейки Валнер на сайте Loomaveeb.