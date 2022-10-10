Как пережить финансовый кризис без депрессии. Нобеля по экономике дали американцам за изучение банков(4)
Мир стоит на пороге нового кризиса, не успев оправиться от предыдущего, но финансовая система на этот раз намного лучше готова, чем в 2008 году. В этом большая заслуга американских ученых, счел Нобелевский комитет и присвоил трем американцам премию по экономике за 2022 год, пишет Русская служба Би-би-си.
Прошлый кризис оставил шрамы на теле мировой экономики, прервал рост богатства, усилил неравенство и бедность на планете, однако все было бы еще хуже, если бы задолго до него три лауреата не определили природу, причины и способы борьбы с финансовыми кризисами, а один из них - Бен Бернанке - не возглавил эту борьбу в прямом смысле этого слова, в должности руководителя Федеральной резервной системы США, главного центробанка мира.
Премию на сумму чуть менее 1 млн долларов с ним поровну разделят два других американца, Дуглас Даймонд из Чикагского университета и Филип Дибвиг из Университета Сент-Луиса.
Даймонд и Дибвиг научно доказали, что банки играют важнейшую роль в функционировании современной экономики, и указали на уязвимости финансовой системы. А Бернанке еще 40 лет назад обосновал на примере Великой депрессии 1930-х, что потеря доверия к банкам и набеги вкладчиков являются не следствием, а зачастую - причиной перерастания умеренного экономического спада в крах.
Благодаря их трудам кризис 2008 года не обернулся депрессией, отметил Нобелевский комитет, и до сих пор работы ученых помогают властям при оценке рисков и настройке регулирования. Все это дает надежду на то, что нынешние проблемы в мировой экономике будут преодолены без подобных финансовых шоков.
„Мы намного лучше подготовлены сейчас. Перед кризисом 2008 года не было общего представления о том, насколько уязвима финансовая система для разного рода неожиданностей“, - сказал заспанный Даймонд, которому европейским утром дозвонился в Америку Нобелевский комитет, чтобы поздравить и отдать на растерзание журналистам.
Тем не менее, готовность не исключает кризиса, предупредил ученый. У банков достаточно капитала и лучше управление рисками, но беда может прийти из любого самого дальнего от обывателя закоулка финансовой системы.
Первый звонок уже прозвучал - в Великобритании. Даймонд привел его в пример.
Банк Англии вынужден спасать пенсионные фонды, после того как новое правительство пробило дыру в бюджете и отказалось объяснять, как собирается сводить концы с концами. Доверие к фунту и цены госдолга рухнули, пенсионные фонды столкнулись с дефицитом наличности для оплаты страховки своих вложений, и центробанк вот уже вторую неделю ежедневно печатает до 5 млрд фунтов, чтобы давший крен корабль не перевернулся.
Именно таким неожиданным событиям и сюрпризам и их последствиям для экономики и посвящены труды нобелевских лауреатов этого года.
Очередная премия достается ученым из США, доказывая подавляющее превосходство американских университетов в экономической науке, и то, что именно они привлекают ученых нобелевского масштаба со всего мира.
В 2021 году премию разделили трое американцев, которые придумали, как делать научно обоснованные выводы из казалось бы ненаучных экспериментов. Нобелевский комитет посчитал, что это открытие помогло человечеству приблизиться к пониманию сложных процессов в обществе и поиску кратчайшего пути к всеобщей гармонии и достатку.
Вручение Нобеля за достижения в области экономики завершает Нобелевскую неделю, которая традиционно проходит в начале октября.
Нобелевская премия по экономике - единственная, не указанная в завещании Альфреда Нобеля. Официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.
В 1968 году в честь своего 300-летия центральный банк Швеции пожертвовал Нобелевскому фонду крупную сумму денег на то, чтобы учредить еще одну премию - по экономической науке. В настоящее время она составляет 10 млн шведских крон.
Лауреата экономической премии выбирает Шведская академия наук. Она руководствуется теми же правилами, что и при награждении выдающихся работ в других научных дисциплинах.