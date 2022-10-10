Как пережить финансовый кризис без депрессии. Нобеля по экономике дали американцам за изучение банков

Прошлый кризис оставил шрамы на теле мировой экономики, прервал рост богатства, усилил неравенство и бедность на планете, однако все было бы еще хуже, если бы задолго до него три лауреата не определили природу, причины и способы борьбы с финансовыми кризисами, а один из них - Бен Бернанке - не возглавил эту борьбу в прямом смысле этого слова, в должности руководителя Федеральной резервной системы США, главного центробанка мира.

Премию на сумму чуть менее 1 млн долларов с ним поровну разделят два других американца, Дуглас Даймонд из Чикагского университета и Филип Дибвиг из Университета Сент-Луиса.

Даймонд и Дибвиг научно доказали, что банки играют важнейшую роль в функционировании современной экономики, и указали на уязвимости финансовой системы. А Бернанке еще 40 лет назад обосновал на примере Великой депрессии 1930-х, что потеря доверия к банкам и набеги вкладчиков являются не следствием, а зачастую - причиной перерастания умеренного экономического спада в крах.

Благодаря их трудам кризис 2008 года не обернулся депрессией, отметил Нобелевский комитет, и до сих пор работы ученых помогают властям при оценке рисков и настройке регулирования. Все это дает надежду на то, что нынешние проблемы в мировой экономике будут преодолены без подобных финансовых шоков.

„Мы намного лучше подготовлены сейчас. Перед кризисом 2008 года не было общего представления о том, насколько уязвима финансовая система для разного рода неожиданностей“, - сказал заспанный Даймонд, которому европейским утром дозвонился в Америку Нобелевский комитет, чтобы поздравить и отдать на растерзание журналистам.

Тем не менее, готовность не исключает кризиса, предупредил ученый. У банков достаточно капитала и лучше управление рисками, но беда может прийти из любого самого дальнего от обывателя закоулка финансовой системы.

Первый звонок уже прозвучал - в Великобритании. Даймонд привел его в пример.