Политический эксперт об обстрелах Украины: „Мне кажется, что это даже не ответка на Крымский мост, а продолжение празднования его 70-летия“

Сегодня, напомнил он, члены G7 должны собраться действительно чтобы принять меры. „Мне кажется, что мир слишком мягок к Путину“, - высказал он популярное мнение. По его словам, это очень похоже на отношение Запада к Израилю во время Войны судного дня, когда, по мнению Давыдюка, больше переживали за нефть от арабов, чем за жизни людей в несправедливой войне.

Путин, по его словам, держит в террористическом угаре всю страну. „К тому же я не уверен, что это ответка на Крымский мост, - высказался он. - Во-первых, там не доказано, кто это делал и что там случилось. Никто не знает, это были вандалы, грузовик взорвался или что-то еще. А потом он {Путин} проснулся после своего дня рождения и начинает делать заявления. Мне кажется, что это даже не ответка на Крымский мост, а продолжение празднования его 70-летия. В Кремле так празднуют - убийствами, взрывами, терроризмом. Это его стиль“.