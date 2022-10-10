Политический эксперт об обстрелах Украины: „Мне кажется, что это даже не ответка на Крымский мост, а продолжение празднования его 70-летия“
В интервью каналу „Настоящее время“ украинский политический эксперт Николай Давыдюк сообщил, что не связывает обстрел украинских городов 10 октября с взрывами на Крымском мосту. По его мнению, причиной может быть 70-летие Путина.
„Российский министр обороны попал в детскую площадку, стрелял по киевскому прогулочному мосту - вот куда стреляет Путин. Целились в несколько дипломатических миссий иностранных представительств, вот здесь речь как раз-таки терроризм“, - прокомментировал сегодняшние обстрелы Николай Давыдюк.
Сегодня, напомнил он, члены G7 должны собраться действительно чтобы принять меры. „Мне кажется, что мир слишком мягок к Путину“, - высказал он популярное мнение. По его словам, это очень похоже на отношение Запада к Израилю во время Войны судного дня, когда, по мнению Давыдюка, больше переживали за нефть от арабов, чем за жизни людей в несправедливой войне.
Путин, по его словам, держит в террористическом угаре всю страну. „К тому же я не уверен, что это ответка на Крымский мост, - высказался он. - Во-первых, там не доказано, кто это делал и что там случилось. Никто не знает, это были вандалы, грузовик взорвался или что-то еще. А потом он {Путин} проснулся после своего дня рождения и начинает делать заявления. Мне кажется, что это даже не ответка на Крымский мост, а продолжение празднования его 70-летия. В Кремле так празднуют - убийствами, взрывами, терроризмом. Это его стиль“.