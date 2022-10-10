Российские пропагандисты комментируют удары по Киеву: „А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя?“

Маргарита Симоньян, глава RT: „А вот и ответочка прилетела. Ч.Т.Д.“



Тигран Кеосаян, ведущий программы „Международная пилорама“: „С приходом Суровикина на Украину пришла настоящая золотая осень…“



Писатель Захар Прилепин: „Как там проходит фотографирование возле плаката с изображением пожара на Крымском мосту? Очередь есть?“



Рамзан Кадыров, глава Чечни: „Зеленский жалуется на прилёты по Киеву и другим городам. А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя? <…> Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешёвка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада. Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО“.



Прокремлевское издание Readovka: „День, которого долго ждали. Удары по центрам принятия решений начали наноситься. Всё в канонах международной практики — за терактом всегда следует удар возмездия по логову террористов. <…> Так что, уважаемые украинцы, считайте во сколько вам может обойтись безобидная почтовая марка с Крымским мостом, который, кстати, по-прежнему действует“



Владимир Корнилов, политический обозреватель медиагруппы „Россия сегодня“: „Не скрою, многие у нас ждали этих ударов, и после жесточайших многомесячных обстрелов городов Донбасса, и особенно после взрыва Крымского моста“



Евгений Поддубный, военкор „России 1“: „Бумеранг. Но я лично очень рад, что в Москве никому не придет в голову ставить постер с горящим Киевом для весёлых фото“.



Кирилл Стремоусов, замглавы пророссийской администрации Херсонской области: „А что такое, что с лицами укронацистов, когда по русски не понимают. Мы наносим не ответные удары, мы начинаем разговаривать по взрослому с теми, кто нас не услышал. Все, кто пресмыкался и молился на укрнацистов и неофашизм, вы сделали свой выбор. Теперь живите жизнью Донбасса и Херсонщины. Все, кто понимает нас, берегите себя – русские идут“.



Песков: все это в рамках спецоперации, надо дождаться комментариев Минобороны РФ