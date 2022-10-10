Правда ли, что Z, O и V — буквы праславянского происхождения?

Эта таблица, которой часто иллюстрируют тезис о праславянском происхождении буквы Z, представляет собой смесь, полную ошибок и анахронизмов. Так, в славянском алфавите вторая буква называлась „буки“, а не „боги“. А в конце буквы Ѧ и Ѫ обозначены, соответственно, не как юс малый и юс большой, а ен и од. И если первое хотя бы передаёт звук, обозначаемый этим символом, то происхождение од остаётся загадкой. Последняя же буква (обозначенная как ижа) в таблице и вовсе не существует: отдалённо она похожа на букву из глаголической азбуки, которая соответствует кириллическому малому юсу.

Большинство работ, доказывающих существование письменных памятников праславянского языка, — довольно грубые фальсификации. Яркие примеры подобных подделок — „Боянов гимн“ и „Велесова книга“. Таблицу из 49 букв, получившую распространение в последние десять лет, в соцсетях называют „буквица“.

Кириллица, как сейчас считают учёные, появилась позже и была создана учеником Кирилла Климентом Охридским. Если глаголица была преимущественно основана на греческой скорописи, то кириллица взяла за основу греческий унциал — уставное (торжественное) письмо.

Первый славянский алфавит — это глаголица , созданная византийским христианским миссионером Кириллом. Древнейшая известная надпись, сделанная глаголицей, сохранилась в церкви в Преславе (современная Болгария) и относится к 893 году.

Для начала необходимо разобраться с приведённой таблицей букв праславянской азбуки. Праславянским называется язык, от которого произошли более поздние славянские языки. Собственной письменности у него не было, первые письменные памятники относятся к более позднему периоду, когда праславянский язык распался на различные диалекты. Древнейший славянский литературный язык — это старославянский , относящийся к восточной подгруппе южнославянской языковой группы.

Текст о праславянских корнях букв Z, O и V можно встретить в разных соцсетях. Например, об этом писал блогер Юрий Подоляка (2,6 млн подписчиков): „Мы часто слышим, что нельзя ассоциировать нашу освободительную войну иностранными символами: Z, O, V. Между тем это наши старые праславянские буквы, о которых мы с вами уже позабыли. Как некоторые из нас позабыли уже и наше общее родство. А потому именно эти буквы „латинского алфавита“, как никакие другие, больше всего подходят для нашей народной войны за наше общее будущее“. Подобные утверждения встречаются и в „ Дзене », и на сайте Pikabu . Чаще всего они сопровождаются таблицей праславянского алфавита из 49 букв, распространённой на сайтах , связанных с неоязычеством.

Главный тезис провоенных блогеров состоит в том, что буквы Z, O и V — не латинские, а на самом деле исконно славянские. Если с буквой О, одинаковой почти во всех европейских языках, ситуация довольно простая, то в случае Z и V совсем не так. В кириллице было две буквы, обозначавшие звук „з“ — Ѕ (зело) и Ꙁ (земля). Поначалу они звучали по-разному — как „дз“ и „з“ соответственно. Но ещё в XI веке эта разница стёрлась. Ꙁ действительно имеет непосредственное отношение к латинской Z — обе эти буквы происходят от греческой Ζ (дзета). Позже она стала писаться как современная З.

Необходимо отметить, что Ꙁ никогда не писалась как Z. Это можно проследить по всем возможным вариантам письма: уставу (торжественному письму) и его новому варианту, полууставу и даже скорописи. Например, вот образец написания буквы в одной из новгородских берестяных грамот первой половины XI века:

В Киевской Псалтири (1397), написанной уставом, земля лишь отдалённо напоминает своих греческих и латинских „родственников“.

Устав сменяет новый тип кириллического письма — полуустав. Им, например, написана Лаврентьевская летопись (XIV век). На протяжении всего летописного текста встречаются разные варианты буквы земля, и со временем они всё менее похожи на Z.

Таким образом, можно сделать вывод, что буква Z, ставшая главным символом российского вторжения в Украину, никакого отношения к букве земля кириллического алфавита не имеет: с самого начала буква писалась по-другому, со временем лишь отдаляясь от первоначального вида.

Ещё одна буква, которую используют российские войска и пропагандисты с самого начала войны, — латинская V. В патриотических пабликах, ссылающихся на так называемый праславянский алфавит, славянские корни V доказывают сходством с одной из букв кириллицы — ижицей. Они в самом деле имеют общего предка — греческую букву ипсилон. Однако славянский вариант больше похож на оригинал — у буквы Ѵ есть небольшой хвостик. Ижица употреблялась очень редко, в немногочисленных словах греческого происхождения. В позиции между гласными она произносилась как „в“ (например, имя Паѵъл в Супрасльской рукописи XI века), но со временем её полностью вытеснила третья буква алфавита — веди.

То есть с буквой V ровно такая же история, как и с Z. Обе они греческого происхождения, но в славянском варианте начертание этих букв с самого начала существенно отличалось от латинского. Поэтому говорить о том, что российская армия и государственные пропагандисты используют буквы славянского алфавита, было бы неверно.

Итог: Неправда